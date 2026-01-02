CIUTAT
Tarragona afronta un 2026 d’acabar obres amb el POUM com a gran repte
La millora de la neteja continuarà sent protagonista i també arribaran esdeveniments esportius com el Tour de França
Tarragona afronta un 2026 on s’acabaran diferents obres relacionades amb el patrimoni i l’habitatge alhora que s’implementen projectes que s’han treballat i esperat durant anys. En el pla polític, serà l’últim any sencer de mandat de Rubén Viñuales, que l’afronta amb estabilitat i força després d’un bon 2025 per l’Ajuntament.
L’any arrenca amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions, marcada en el calendari des de fa molt. Aquest primer any la normativa és molt laxa, però servirà per veure com funciona el sistema i itineraris que s’han configurat a la ciutat.
A banda, aquestes primeres setmanes de l’any serviran perquè el nou contracte de neteja es consolidi i es pugui fer el primer balanç del servei. «Serà una implantació molt més ampliada amb maquinària nova que arribarà. Es notarà encara més», explica Viñuales.
També, en el primer semestre d’aquest 2026 la ciutat veurà acabades obres importants. Pel que fa al patrimoni, es preveu que s’enllesteixin els treballs al Fòrum de la Colònia. «És d’aquells projectes que fa il·lusió perquè irradiarà i transformarà tot el seu entorn. Serà un espai recuperat per a la ciutadania», indica el batlle.
Mentrestant, també es posarà fi a la construcció dels 192 pisos de lloguer al PP-10. «Mai l’Ajuntament havia construït més habitatge. Ens fa sentir orgullosos perquè va a l’arrel d’un dels principals problemes socials actualment», diu Viñuales.
L’equador de l’any portarà a Tarragona un moment històric. Per primer cop una etapa del Tour de França sortirà de la ciutat. «És impagable. Suposa un abans i un després», expressa l’alcalde. Aquest gran esdeveniment esportiu estarà acompanyat de diferents competicions. «Ara ja no reclamem que vinguin, sinó que hem d’escollir», exposa Viñuales.
Guerra contra els coloms
A la segona meitat de l’any la previsió del consistori és que es comencin a notar millores respecte la situació amb els coloms i la seva població. «És una guerra pública. No m’espanta dir-ho. És un tema que m’obsessiona», reconeix l’alcalde. La taula bilateral amb el Port avança i les mesures que s’estan impulsant han de permetre rebaixar la població d’aquestes aus a la ciutat.
Més enllà, a les carreteres es veuran millores. El Pla d’Asfaltat de l’Ajuntament activarà diferents intervencions en zones que fa molts anys que ho necessiten. Un cas evident és el del polígon Francolí. «La idea és asfaltar gairebé tota la ciutat», diu Viñuales. S’actuarà a la Granja, a Torreforta i a Prat de la Riba, entre d’altres. Aquests canvis a la calçada aniran acompanyats de més reductors de velocitat. «És una reclamació també de molts veïns en algunes zones, sobretot en entorns escolars. Hi destinarem 75.000 euros enguany», explica el batlle.
Sobre ells passaran molts busos de l’EMT i uns quants seran nous. La intenció del govern municipal és continuar amb la renovació i ampliació de la flota per arribar a uns 85 vehicles. «És potser la inversió més important junt amb els pisos al PP-10. Això ens permetrà també replantejar les línies i donar un millor servei», argumenta Viñuales.
Un nou epicentre a la ciutat
El 2026 els ulls de l’Ajuntament també estaran molt posats a la Part Baixa. D’una banda, amb la Tabacalera, que poc a poc s’anirà omplint d’activitat. I també amb el Pla de Barris, que ha escollit el barri del Port com un dels projectes subvencionats. «Tenim ja 2,5 milions d’euros en el pressupost d’enguany i ja es crearà l’oficina i s’activaran alguns ajuts», diu l’alcalde.
En el pla polític, l’executiu de Viñuales preveu un any estable, després de desencallar projectes importants en el 2025. Però el POUM encara és un tema pendent. «Ens agradaria presentar-lo a l’aprovació inicial. Ens falten encara els últims informes preceptius», explica.
A finals d’any, la intenció del batlle és tornar a presentar uns pressupostos. «Jo ho intentaré. Sé que començarà el tacticisme polític per les eleccions, però confio molt en l’alçada de mires i la responsabilitat d’alguns partits de l’oposició», expressa Viñuales. L’alcalde no es mostra preocupat per la influència dels comicis en els últims mesos de mandat. «A la pròxima campanya, els debats seran més avorrits perquè hi ha molts temes que ja haurem arreglat. La nostra millor campanya és governar bé», indica. Així tot, Tarragona entra al 2026 amb la intenció d’explotar encara més el seu potencial i acabar amb projectes que fa temps que s’esperen.
Els projectes més destacats de l’any per ordre cronològic
- La Zona de Baixes Emissions arrenca. Una de les principals novetats a la ciutat enguany és la ZBE. El sistema arrencarà amb sancions només pels vehicles sense etiqueta de fora de Tarragona. Els de la ciutat, no han de fer cap tràmit encara.
- El nou contracte de la neteja es consolida. En el primer trimestre de l’any ja s’haurà consolidat Urbaser com a nova empresa de la neteja a la ciutat. Així, es podrà passar a una nova fase, introduint canvis, i fer balanç dels primers mesos de feina.
- El Fòrum de la Colònia llueix renovat. Les obres del Fòrum de la Colònia ja encaren la recta final i s’espera que en el primer trimestre s’acabin. L’entorn del monument també es transformarà amb millores per la mobilitat a peu i la visita històrica.
- El POUM, a per l’aprovació inicial. Viñuales ha desencallat molts temes a la ciutat, però el POUM encara queda pendent. La seva previsió és presentar-lo per a l’aprovació inicial el primer semestre. El Pla està pendent dels últims informes preceptius.
- S’acaba la promoció de pisos al PP-10. Les previsions és que durant el primer semestre la promoció de pisos al PP-10 estigui enllestida. A la construcció, s’hi ha reservat un 25% dels immobles per a persones grans i un 25% per a joves.
- Bienvenu au Tour de France! Per primer cop a la història Tarragona acollirà la sortida d’una etapa del Tour de França. La ciutat es tenyirà de groc al juliol i veurà passar per carrers emblemàtics als millors ciclistes i equips del món.
- Canvis d’asfalt arreu de la ciutat. El govern municipal ja ha arrencat amb el Pla d’Asfaltat en diferents punts de la ciutat però aquest 2026 espera intensificar-ho. El polígon Francolí serà un dels entorns que es transformarà.
- El Consorci de Tàrraco pren forma. El calendari pactat per la Generalitat i l’Ajuntament pel Consorci de Tàrraco marca el 2026 com l’any on la seva estructura ha de començar a prendre forma. El Pla de Gestió marca el camí que ha de seguir el patrimoni.
- La renovació dels busos s’accelera. L’EMT està en un procés de renovació de la flota d’autobusos, reclamat des de fa molt temps. La intenció és arribar a uns 85 vehicles, una xifra que permetrà també replantejar l’actual disseny de les línies.
- La Part Baixa mira el Pla de Barris. La Part Baixa rebrà atenció i finançament els pròxims anys amb el Pla de Barris de la Generalitat. El 2026 s’espera que es posin en marxa diferents subvencions per compra d’electrodomèstics, entre d’altres.
- La Tabacalera es va omplint. L’antiga fàbrica de tabacs es convertirà en un epicentre cultural i de recerca amb el trasllat de l’ICAC i el Conservatori. Els treballs per anar omplint els mòduls de l’immoble donaran un pas més.
- Últims pressupostos del mandat? El 2026 serà l’últim any sencer del mandat de Rubén Viñuales. En els tres primers, ha aconseguit aprovar pressupostos. Pel 2027, la intenció del batlle és tornar-ne a presentar i negociar-los amb els grups municipals.