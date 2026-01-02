SALUT
La Pobla de Mafumet i Dow porten la màgia del Nadal a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
L’Ajuntament i l’empresa lliuren joguines educatives als infants per alegrar el Nadal
Un any més, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i Dow Tarragona col·laboren per portar la màgia del Nadal als infants ingressats a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Representants municipals i de l’empresa han lliurat un lot de joguines noves, educatives i adaptades a diferents edats, amb l’objectiu que cada nen o nena pugui rebre un regal adequat als seus interessos i habilitats.
Les joguines seran distribuïdes al llarg de l’any pels professionals del centre hospitalari, especialment entre les unitats de Pediatria, la UCI Pediàtrica, la UCI Neonatal i l’àrea d’Obstetrícia i Ginecologia. Aquesta acció solidària forma part de la campanya “La teva joguina els farà somriure”, vinculada a la 27a edició del Torneig de Nadal Dow de futbol 7, que enguany s'ha hagut de suspendre per la meteorologia, però que ha mantingut la recaptació de joguines.
De fet, l’entrega de les joguines ha tingut lloc en un espai exterior, davant de l’accés principal de l’hospital, a fi de prioritzar la salut, el descans i el benestar dels usuaris, així com per facilitar el treball dels professionals sanitaris.
L’acte de lliurament ha comptat amb la presència de la doctora Mònica Magret, en representació de la direcció mèdica de l’Hospital Joan XXIII, qui ha estat acompanyada per diverses membres de l’equip pediàtric del centre hospitalari. Elles han estat les receptores de les joguines, que han estat transportades des de la Pobla de Mafumet en una comitiva encapçalada per l’alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, i també s’hi ha desplaçat representants del cos de vigilants municipals i de la brigada municipal de la Pobla, de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi i del CF Pobla de Mafumet. La representació de Dow ha anat a càrrec del Director del Complex Industrial de Tarragona, Ignasi Cañagueral.
Durant la trobada, l’alcalde pobletà Joan Maria Sardà ha manifestat que «un any més, per a la Pobla és una enorme satisfacció apropar una mica de la màgia nadalenca als infants i a les famílies que, malauradament, han de passar aquestes dates en un centre hospitalari. Per això, ens sentim molt honrats de poder col·laborar amb l’hospital de referència de la demarcació, i més encara si ho fem a través d’una acció solidària que implica la participació veïnal i que és el resultat de la generositat pobletana».
Per la seva banda, Ignasi Cañagueral ha destacat que «A Dow, el respecte per a les persones és un valor central de tot el que fem. Ens fa especial il·lusió poder aportar, un any més, un petit gest d’alegria als infants de l’hospital i a les seves famílies, reafirmant el nostre compromís amb la comunitat».
Finalment, la Dra. Mònica Magret ha remarcat que «iniciatives com aquesta ens ajuden a cuidar també el benestar emocional dels infants ingressats, un aspecte que és clau en el procés assistencial». Magret ha agraït la implicació de l’Ajuntament de la Pobla i de Dow, i «la sensibilitat i la solidaritat» que demostren cada any amb els pacients més petits.