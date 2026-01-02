SOCIETAT
El Nadal dels Superpoders reuneix més de 800 persones durant el Nadal
L'IMET ha ofert més d'una vintena d'activitats que han convertit el temps de lleure en una oportunitat per aprendre en família
L’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) ha tancat amb èxit la primera edició del Nadal dels Superpoders, una proposta educativa i familiar que ha omplert les vacances escolars de Nadal d’activitats lúdiques i d’aprenentatge per a infants i famílies. Més de 800 persones, tant adults com infants, han gaudit de les més d'una vintena d'activitats programades que s'han dut a terme en diferents punts de la ciutat.
Els tallers científics i artístics han comptat amb 551 participants, mentre que 260 persones han gaudit de les propostes de joc lliure de la Guingueta, l'espai educatiu i familiar del Parc de la ciutat que tornarà a obrir portes el primer diumenge de febrer en el seu horari habitual, de 10.30 a 13.30 hores.
«El Nadal dels Superpoders ha convertit el temps de lleure en una oportunitat per aprendre en família més enllà de l'horari lectiu, amb activitats dissenyades per fomentar tant les competències científiques com les artístiques que s'han ofert en diferents centres educatius d'arreu de la ciutat i al Parc de la Ciutat per facilitar l'accés i la participació», ha manifestat la consellera d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró.
Amb aquest balanç positiu, l’IMET reafirma la voluntat de continuar impulsant propostes educatives de qualitat fora de l’horari lectiu, propostes que apropen l’aprenentatge a la vida quotidiana dels infants.