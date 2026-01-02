TELEVISIÓ
L'Hospital Joan XXIII de Tarragona, protagonista d'una sèrie de televisió
'Hospital de proximitat' s'estrenarà a la pantalla el 7 de gener a la 2Cat
La cadena La 2Cat estrena el dia 7 de gener la docusèrie, Hospital de proximitat, rodada en diversos hospitals catalans i centrada en les històries que passen en aquests centres sanitaris, segons ha informat RTVE Catalunya.
El primer capítol de la sèrie, que es podrà veure a les 22:10 hores del proper dimecres a La 2Cat i a RTVE Play, mostra «històries d'eufòria i tristesa» viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals.
L'Hospital de Mataró, l'Hospital General de Granollers, l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona tindran el seu protagonisme.
Els hospitals són l'escenari «d'emocions fortes, les que viuen els pacients i els seus acompanyants», segons es podrà veure a la sèrie.
La docusèrie donarà a conèixer les històries de persones amb visites programades, altres seran imprevistes i d'urgències, hi haurà usuaris esporàdics i uns altres habituals, tots ells en hospitals de «proximitat».
Al primer episodi, els espectadors coneixeran l'Anna, en la seva última sessió de quimioteràpia; el treball a Urgències, amb un pacient que ha acudit allí ofegant-se, i també es veurà l'Esther que ha arribat al centre de part.
Així mateix, es descobrirà el treball d'Enric, un portalliteres que, amb la seva conversa, facilita l'estada dels pacients.
A l'Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital General de Granollers, els espectadors seran testimonis d'un dels moments més durs de la vida d'un hospital, quan una doctora ha de dir-li a l'esposa d'un pacient que aquest es troba en una situació crítica.
Al segon capítol es farà el seguiment de la història d'Anna, a qui s'acompanya en una sessió on li faran una nova ressonància i d'Esther, just quan neix la seva filla Zoe, i es podrà veure com actua l'Hospital de Mataró quan arriba Daniel, entre crits de dolor, després d'haver sofert un accident laboral.
A més, a l'UCI de l'Hospital de Granollers es podrà conèixer la història d'Antonio, qui aprèn a parlar i caminar després de patir una parada cardiorespiratòria.
La sèrie, amb capítols d'una durada de mitja hora, busca posar de manifest la «importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari».