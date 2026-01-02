NADAL
Cavalcada de Reis a Tarragona i Reus: horaris, recorreguts i les novetats que has de saber
Arribades de Ses Majestats, nous recorreguts i mesures d’accessibilitat marcaran la nit més màgica de l’any a les dues ciutats
Tarragona i Reus es preparen per viure la Cavalcada de Reis aquest 5 de gener, una de les cites més esperades de Nadal, amb horaris diferenciats, recorreguts adaptats i dispositius especials de seguretat i mobilitat per garantir una celebració per a recordar.
A Tarragona, Ses Majestats arribaran al barri del Serrallo a les 18.15 hores, on seran rebuts amb pirotècnia i un acte de benvinguda. Després de la salutació institucional, la comitiva es traslladarà al carrer Reial, punt d’inici de la Cavalcada a les 19 hores. El recorregut passarà per la plaça dels Carros, carrer Apodaca, plaça de la Mitja Lluna, carrer Unió, Rambla Nova, carrer Sant Agustí, Portalet i finalitzarà a la plaça de la Font cap a les 20.30 hores. Allà, els Reis adreçaran el missatge als infants i rebran les claus de la ciutat de mans de l’alcalde.
L’Ajuntament ha previst un dispositiu especial de mobilitat, amb talls de trànsit i restriccions d’estacionament al llarg de tot l’itinerari, i fa una crida a seguir els consells de seguretat, especialment en una tarda que preveu una elevada afluència de famílies amb infants.
A Reus, la Cavalcada d’aquest 2026 presenta un nou recorregut. L’arribada de Ses Majestats serà a les 16.30 h a la plaça d’Anton Borrell, on seran rebuts per les autoritats. Les carrosses recorreran diversos carrers del centre fins arribar a la plaça del Pintor Fortuny, des d’on els Reis baixaran pel carrer de Llovera fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les claus de la ciutat.
La Cavalcada reusenca inclou mesures d’accessibilitat, com un tram tranquil al carrer de l’Amargura per a persones amb sensibilitats sensorials i un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda al raval del Pallol. Durant el recorregut es repartiran 4,5 tones de caramels i hi participaran diverses entitats culturals i socials de la ciutat, amb el suport de diferents serveis municipals.
Les dues ciutats fan una crida a la prudència i la col·laboració ciutadana perquè la nit més màgica de l’any es desenvolupi amb normalitat i sense incidents, especialment pel que fa a la seguretat dels infants.