CULTURA
CaixaForum Tarragona rep més de 93.565 visitants el 2025, un 28,54% més que l’any anterior
L'exposició més visitada ha estat 'Mamut. El gegant de l’Edat de Gel'
CaixaForum Tarragona ha registrat un augment del 28,54% de visitants amb un total de 93.565 persones durant aquest 2025. L'exposició més visitada ha estat Mamut. El gegant de l’Edat de Gel (del 25 de març al 27 de juliol de 2025), que va rebre 34.033 visitants.
La segueix Colors del món amb 17.576 visitants visitants, la qual encara estarà vigent fins al 15 de febrer de 2026. La mostra Còmic. Somnis i història, que es va inaugurar el 8 d'octubre de 2024 fins al 23 de febrer de 2025 al CaixaForum ha rebut un total de 7.089.
Pròximes exposicions
El 26 de març de 2026 s’estrenarà al CaixaForum Tarragona l’exposició Naufragis. Arqueologia submergida. Aquesta mostra es podrà veure fins al 6 de juliol de 2026. L'exposició reunirà desenes d’objectes recuperats del fons marí que expliquen grans històries: des d’unes àmfores que transportaven oli fins a una ampolla amb tap inclòs de fondellol, un vi DO d’Alacant molt preuat que es menciona en obres de Shakespeare, Dumas o Dostoievski. A través d’aquestes peces i objectes estudiats i una escenografia que evoca el fons marí, el públic viurà la sensació d’estar explorant un derelicte sota l’aigua i accedint a una part de la història de la qual encara queda molt per descobrir.
Pel que fa a la mostra Colors del món es podrà veure fins al 15 de febrer de 2026. CaixaForum Tarragona exhibeix una mostra amb 56 instantànies de reputats fotògrafs de National Geographic que plasmen en les seves imatges la gran paleta de colors que compon el nostre món i les connotacions que tenen en cada cultura. Les imatges capten l’essència de paisatges, cultures i tradicions de tot el globus, des de Papua Nova Guinea fins a l’Índia, passant per Itàlia, la República Democràtica del Congo, Xile o els Estats Units.