SOCIETAT
Aquests són els projectes més destacats del 2026 a la ciutat de Tarragona
La millora de la neteja continuarà sent protagonista i també arribaran esdeveniments esportius com el Tour de França
Tarragona afronta un 2026 on s’acabaran diferents obres relacionades amb el patrimoni i l’habitatge alhora que s’implementen projectes que s’han treballat i esperat durant anys. En el pla polític, serà l’últim any sencer de mandat de Rubén Viñuales, que l’afronta amb estabilitat i força després d’un bon 2025 per l’Ajuntament.
Aquests són els projectes més destacats de l’any per la ciutat:
1. La Zona de Baixes Emissions arrenca
Una de les principals novetats a la ciutat enguany és la ZBE. El sistema arrencarà amb sancions només pels vehicles sense etiqueta de fora de Tarragona. Els de la ciutat, no han de fer cap tràmit encara.
2. El nou contracte de la neteja es consolida
En el primer trimestre de l’any ja s’haurà consolidat Urbaser com a nova empresa de la neteja a la ciutat. Així, es podrà passar a una nova fase, introduint canvis, i fer balanç dels primers mesos de feina.
3. El Fòrum de la Colònia llueix renovat
Les obres del Fòrum de la Colònia ja encaren la recta final i s’espera que en el primer trimestre s’acabin. L’entorn del monument també es transformarà amb millores per la mobilitat a peu i la visita històrica.
4. El POUM, a per l’aprovació inicial
Viñuales ha desencallat molts temes a la ciutat, però el POUM encara queda pendent. La seva previsió és presentar-lo per a l’aprovació inicial el primer semestre. El Pla està pendent dels últims informes preceptius.
5. S’acaba la promoció de pisos al PP-10
Les previsions és que durant el primer semestre la promoció de 192 pisos al PP-10 estigui enllestida. A la construcció, s’hi ha reservat un 25% dels immobles per a persones grans i un 25% per a joves.
6. Bienvenu au Tour de France!
Per primer cop a la història Tarragona acollirà la sortida d’una etapa del Tour de França. La ciutat es tenyirà de groc al juliol i veurà passar per carrers emblemàtics als millors ciclistes i equips del món.
7. Canvis d’asfalt arreu de la ciutat
El govern municipal ja ha arrencat amb el Pla d’Asfaltat en diferents punts de la ciutat però aquest 2026 espera intensificar-ho. El polígon Francolí serà un dels entorns que es transformarà. S’actuarà a la Granja, a Torreforta i a Prat de la Riba, entre d’altres.
8. El Consorci de Tàrraco pren forma
El calendari pactat per la Generalitat i l’Ajuntament pel Consorci de Tàrraco marca el 2026 com l’any on la seva estructura ha de començar a prendre forma. El Pla de Gestió marca el camí que ha de seguir el patrimoni.
9. La renovació dels busos s’accelera
L’EMT està en un procés de renovació de la flota d’autobusos, reclamat des de fa molt temps. La intenció és arribar a uns 85 vehicles, una xifra que permetrà també replantejar l’actual disseny de les línies.
10. La Part Baixa mira el Pla de Barris
La Part Baixa rebrà atenció i finançament els pròxims anys amb el Pla de Barris de la Generalitat. El 2026 s’espera que es posin en marxa diferents subvencions per compra d’electrodomèstics, entre d’altres.
11. La Tabacalera es va omplint
L’antiga fàbrica de tabacs es convertirà en un epicentre cultural i de recerca amb el trasllat de l’ICAC i el Conservatori. Els treballs per anar omplint els mòduls de l’immoble donaran un pas més.
12. Últims pressupostos del mandat?
El 2026 serà l’últim any sencer del mandat de Rubén Viñuales. En els tres primers, ha aconseguit aprovar pressupostos. Pel 2027, la intenció del batlle és tornar-ne a presentar i negociar-los amb els grups municipals.