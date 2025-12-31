CAP D'ANY
La Plaça Corsini de Tarragona s’omple de festa amb el Cap d’Any infantil
Els més petits celebren l’arribada del nou any amb les campanades del carilló, música, confeti i l’animació dels xanquers
La Plaça Corsini de Tarragona ha tornat a convertir-se aquest migdia en l’escenari del Cap d’Any infantil, una celebració pensada perquè els més petits també puguin acomiadar l’any en un ambient festiu i familiar. Des de primera hora, nombroses famílies s’hi han aplegat per compartir una cita ja consolidada al calendari nadalenc de la ciutat.
Abans de les dotze del migdia, l’escenari instal·lat a la plaça ha acollit propostes musicals que han anat escalfant l’ambient i animant grans i petits mentre esperaven el moment de menjar el raïm. La música ha acompanyat els infants, que seguien l’espectacle amb atenció i entusiasme.
A les 12 hores, el carilló de la Plaça del Mercat ha marcat les dotze campanades, i els nens i nenes s'han menjat els tradicionals dotze grans de raïm enmig d’un clima d’alegria compartida. Just després, la plaça ha esclatat en aplaudiments i celebracions per donar la benvinguda simbòlica al nou any.
La festa ha continuat amb una pluja de globus i confeti que ha omplert l’espai de colors, mentre uns animadors amb xanques han fet vibrar el públic amb música i coreografies. La seva presència ha captivat l’atenció de tots els assistents i ha contribuït a mantenir l’ambient festiu durant una bona estona.