LOTERIES
Els pobles de Tarragona on ha caigut la Grossa de Cap d’Any
El Vendrell i Cambrils concentren la sort del sorteig amb primers i quarts premis
La Grossa de Cap d’Any ha tornat a repartir sort a la demarcació de Tarragona, amb el Vendrell com a gran protagonista del sorteig. El municipi del Baix Penedès ha venut íntegrament el primer premi, corresponent al número 01379, que ha deixat 200.000 euros per bitllet i un total de més de 7 milions d’euros al municipi, convertint-lo en un dels punts més afortunats de tot Catalunya.
A més del primer premi, el Vendrell també ha estat agraciat amb un dels quarts premis, el número 15376, dotat amb 10.000 euros per butlleta, fet que ha ampliat encara més l’impacte del sorteig al municipi.
La sort també ha arribat al Baix Camp, concretament a Cambrils, on s’ha venut l’altre quart premi, el número 29181, també valorat en 10.000 euros per bitllet. Aquest premi situa Cambrils entre els municipis tarragonins que han celebrat la Grossa enguany.
En total, el sorteig de la Grossa de Cap d’Any ha repartit més de 14 milions d’euros i ha premiat 273.242 bitllets arreu de Catalunya, amb diversos punts del territori de Tarragona entre els afortunats.