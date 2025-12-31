ESPAI PÚBLIC
La Diputació i l’Estat es reuniran per tractar les queixes pel camí de ronda de la Savinosa
La trobada l'ha demanat la presidenta Noemí Llauradó després de les mobilitzacions ecologistes
Quan queden poques setmanes perquè comencin les obres, el camí de ronda de la Savinosa continua centrant part del debat polític i social a la ciutat. Les entitats ecologistes es van tornar a manifestar en contra del projecte aquest cap de setmana i treballen per aturar el projecte per la via judicial, mentre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ja ha adjudicat les obres, que s’espera que arranquin aquest gener.
Mentrestant, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i la subdelegada del Govern de l’Estat a Tarragona, Elisabet Romero, es reuniran aviat per tractar les inquietuds de les organitzacions ecologistes. La trobada es farà a petició de la presidenta de l’òrgan supramunicipal, qui vol tractar la qüestió des d’un punt de vista polític i trobar un encaix per a les reclamacions de les entitats.
Ulls posats al ministeri
La Diputació va redactar el projecte del camí de ronda, però les obres aniran a càrrec del ministeri. Respecte a la voluntat dels ecologistes de portar la situació a la justícia, des del passeig de Sant Antoni expressen que «estan en el seu dret de defensar allò que creguin més oportú, de la mateixa manera que en el seu moment van presentar al·legacions al projecte». «El document es va redactar tenint en compte tots els factors mediambientals, de fauna i flora. Ara està en mans del ministeri fer-hi les obres pertinents», afegeixen des de la Diputació.
Els treballs està previst que durin uns sis mesos i aniran a càrrec de l’empresa Seranco SAU. El cost serà de 955.779 euros (IVA inclòs). Aquest nou recorregut, que serà de sorra compactada, tindrà 700 metres de longitud i 5 d’amplada, i comptarà amb un pas per a vianants i un altre per a bicicletes. A més, es renaturalitzarà l’espai amb plantació de flora autòctona. Tot i això, les entitats ecologistes consideren que no s’ha estudiat l’impacte en certes espècies autòctones i critiquen l’impacte visual i mediambiental que podria causar la intervenció. Amb tot, si l’obra tira endavant serà la primera intervenció que es fa a l’entorn de la Savinosa en dècades. Un projecte que aixeca polseguera i que sembla que encara ocuparà l’agenda mediàtica cert temps.