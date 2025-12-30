Cultura
Tarragona acull un Pop-Up d’art contemporani aquest cap de setmana
Una proposta efímera per descobrir i donar suport a l’art local
L’espai Ítaca 2.0 de Tarragona acollirà aquest cap de setmana, 3 i 4 de gener, un Pop-Up d’art contemporani amb la presentació de “L’Eixida”, el projecte de l’artista tarragoní Joel Uve. La proposta vol apropar la cultura contemporània a la ciutat i posar en valor el talent local.
Joel Uve, amb trajectòria internacional, ha desenvolupat aquesta producció durant els darrers anys a Amèrica, amb una forta inspiració japonesa. Durant el Pop-Up es podrà trobar l'obra original, làmines exclusives, articles de decoració, roba i complements.
L’esdeveniment obrirà de 10.30 a 20.00 h durant tot el cap de setmana i inclourà una subhasta dissabte a les 19.00 h i un sorteig diumenge a les 18.30 h, en una iniciativa que combina art, artesania i suport al comerç local.