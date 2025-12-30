Esports
Tarragona, epicentre de l'esport: més de 50 esdeveniments i un impacte econòmic de més de 13 MEUR
Aquest 2025 la ciutat ha estat seu de nombroses competicions tant de primer nivell com d'esport base
Aquest 2025 la ciutat de Tarragona ha estat seu d’un total de 55 esdeveniments esportius que han omplert les instal·lacions esportives municipals i nombrosos espais públics de la ciutat. Aquestes cites esportives han reunit un total de 39.610 esportistes i 67.860 acompanyants (personal tècnic i organitzatiu; i familiars), que han generat una despesa traduïda en un impacte econòmic de 13.095.567,50 milions d'euros a la ciutat. Entre altres indicadors, aquest impacte econòmic s'ha generat per les despeses fetes pels esportistes i els acompanyats pel que fa a l'allotjament, els àpats, el transport i l'oci durant la celebració de les cites esportives.
Entre l’ampli ventall d’esdeveniments acollits a la ciutat, hi destaquen competicions de primer nivell com el Campionat d'Espanya absolut d'atletisme, el Tarragona Premier Padel P1, els campionats d'Espanya de tenis taula, la 46a Lliga Catalana ACB i la 37a Lliga Catalana Femenina de bàsquet.
També durant aquest 2025, Tarragona ha estat seu de nombrosos esdeveniments de categories base, com el Festival de waterpolo formatiu HaBaWaBa, Lliga Nacional i la Lliga Iberdrola Infantil de Karate o el campionat de Catalunya de natació infantil. A més, com cada any, milers de persones van tornar a participar en les tradicionals cites esportives tarragonines organitzades per Tarragona Esports com, entre moltes altres, les diverses caminades populars, la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race i la Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona.
«Aquestes xifres confirmen la ferma posta pel foment de l'esport i pel turisme esportiu de l'Ajuntament de Tarragona», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu, Mario Soler, qui ha destacat que «el nombre de persones que venen a la ciutat per practicar i gaudir de l'esport creix cada any». Soler ha manifestat que «durant tot l'any Tarragona ha acollit una àmplia varietat d’esdeveniments, des de l’esport base fins a competicions de primer nivell, passant per activitats populars i inclusives» i ha agraït «la implicació de clubs, entitats, voluntariat i ciutadania».
I ha afegit que «les instal·lacions esportives de l'Anella Mediterrània, així com la resta d'equipaments i el mateix espai públic de la ciutat han estat l'escenari d'aquest èxit». El conseller d'Esports ha remarcat que també «cal tenir en compte l'impacte generat per l'activitat esportiva ordinària i les competicions regulars que se celebren cada cap de setmana a la ciutat». «Aquesta activitat, amb la presència continuada d’equips, esportistes i acompanyants procedents d’altres municipis, permet afirmar que l’impacte real de l’activitat esportiva a Tarragona és encara superior».
Les dades d’aquest 2025 superen les registrades l’any passat, quan més de mig centenar de cites esportives van reunir 36.608 esportistes i 67.014 acompanyants generant un impacte econòmic de més de 9,7 milions d’euros a Tarragona. De fet, aquestes dades. De fet, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha reconegut Tarragona amb el Premio Nacional del Deporte per ser la ciutat que més va contribuir a la promoció de l’esport durant l’any 2024.
Campionat d'Espanya absolut d'atletisme: més d'1,8 MEUR
La celebració del Campionat Absolut d’Espanya d’Atletisme a Tarragona, entre l’1 i el 3 d’agost a l'estadi Natalia Rodríguez de l'Anella Mediterrània va generar un alt impacte tant econòmic com mediàtic. Les dades de la Federació Espanyola d’Atletisme indiquen que el campionat ha generat un retorn a la ciutat de 16.798.640 euros, una xifra que suma l'impacte econòmic directe a la ciutat (1.866.795 euros), l'impacte mediàtic (5.830.000 euros) i el retorn en imatge televisiva (9.101.845 euros).
L'impacte econòmic directe a la ciutat és la suma dels 987.000 euros procedents de les despeses dels 828 atletes i dels 488 entrenadors i oficials participants (despeses s’aproximen a uns 250 euros per dia) i dels 879.795 euros derivats dels 2.058 aficionats que van assistir a l’estadi. Un 60% d'aquests espectadors i espectadores procedien de fora de la ciutat.
Premier Pàdel
El Tarragona Premier Padel que va acollir el Palau d'Esports Catalunya entre el 27 de juliol i el 3 d'agost va ser un èxit de projecció internacional. Les dades de Qatar Airways Premier Padel Tour 2025 assenyalen que la cita esportiva va assolir un impacte mediàtic de 45,1 milions d'euros, una xifra que es desprèn dels 41,9 milions d'euros en difusió audiovisual, els 3,2 milions d'euros d'impacte a les xarxes socials i els 42.300 euros en premsa digital.
L'audiència global de l'esdeveniment internacional va ser de 4,63 milions d'espectadors, amb una cobertura total de 2.381 hores en 41 mercats. Els principals mercats van ser Espanya, Sud-amèrica i Itàlia, el 80% de l’audiència va provenir de plataformes digitals i un 96% de la cobertura va ser en directe.
Bones expectatives pel 2026
El pròxim 2026 s'espera tornar a batre rècords. Entre els grans esdeveniments que han escollit Tarragona es troben el Torneig Estatal, el Campionat d'Espanya Absolut i les copes del Rei i de la Reina de Tenis Taula; la Copa de la Reina de la Lliga Femenina Endesa i el Campionat d'Europa de Triatló 2026. Entre les cites esportives més rellevants de l'any vinent destaquen la sortida de la segona etapa de la competició ciclista més important del món, el Tour de França; i els jocs Specials Olympics.
En paral·lel, la ciutat tornarà a ser la seu de grans competicions d'esport base amb esdeveniments que s'estan acabant de tancar i que tenen com a protagonistes el waterpolo, la natació, el bàsquet, el futbol i Karate, entre altres. I tornaran les cites més tradicionals i obertes a tota la ciutadania com són les caminades solidàries, la peonada de Santa Tecla i la 35a edició de la Mitja Marató +10K Ciutat de Tarragona, entre altres.