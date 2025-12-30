POLÍTICA
El PP de Tarragona defineix el 2025 com el pitjor any del pitjor Govern d’Espanya
La diputada Vedrina lamenta que els problemes de la província continuen encallats i sense solucions a curt termini
El Partit Popular de Tarragona ha definit el 2025 com el pitjor any del pitjor Govern d’Espanya. La diputada Elisa Vedrina ha destacat que els problemes de la província han continuat sense resoldre’s a curt termini a causa del col·lapse del Govern de coalició encapçalat per Pedro Sánchez.
Aquest dimarts al matí des de la seu popular a Tarragona, Vedrina ha explicat que el president Sánchez i el seu govern estan condemnats, però que Espanya no. «Espanya ha trencat amb Sánchez i el nostre deure és construir el país del dia de després», ha expressat la diputada.
Vedrina ha manifestat que les infraestructures a Tarragona no estan oferint el grau òptim de funcionament i ha posat el focus en les Rodalies, en les autopistes de gran capacitat i en la seguretat ciutadana, jurídica i energètica. «No s’ha invertit en Rodalies, la gestió i la coordinació de les actuacions són un desastre, i les autopistes AP-2, però, sobretot, l’AP-7 està col·lapsada, especialment a les Terres de l’Ebre, i està provocant problemes diaris als tarragonins», ha indicat Vedrina. També ha recordat que el pas de les mercaderies per l’interior dels municipis de la costa no s’ha solucionat i que suposa un perill per les famílies, pel patrimoni i pel medi natural.
Els populars han expressat que enguany ha estat un any dolent per Espanya i per la província i pèssim pel govern actual. «El Govern apuja els impostos sense control, castiga als que compleixen i que, a sobre, roba i trenca el contracte social», ha explicat Vedrina alhora que ha denunciat els deu fracassos de Sánchez: l’habitatge, la política migratòria, internacional, gestió de fons europeus, política energètica, protecció a les famílies, de les dones i joventut, les derrotes parlamentàries i, per acabar, amb la corrupció.
La diputada creu que sense regeneració és impossible un nou començament i que sense neteja és impossible reconstruir la confiança que s’ha perdut durant aquests últims anys. «Tarragona mereix tornar al mapa d’Espanya, al mapa de les inversions, de les infraestructures, de la seguretat, de la cultura i d’un govern que es preocupi per les necessitats reals de tota una província», ha conclòs Vedrina.