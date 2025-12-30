SOCIETAT
PortAventura requereix a La Bóta canviar la disfressa de Carnaval per fer ús de la seva marca
L'empresa considera que es danya la seva imatge. La participació de la colla està en l'aire
La participació de la Colla La Bóta i Divax al Carnaval de l’any vinent a Tarragona està en l’aire per l’elecció de la seva temàtica. Enguany, una de les colles més satíriques del carnaval tarragoní ha escollit que la seva disfressa girarà entorn del concepte ‘MortAventura’ amb l’objectiu de fer «la sàtira més fosca i divertida» de la celebració. També utilitzava l'eslògan ‘Made to decadence’. La comparsa ja va iniciar els preparatius pels diferents actes del pròxim febrer i les inscripcions dels seus participants.
Però aquest desembre PortAventura ha requerit a la colla que canviï la seva temàtica pel Carnaval per fer un ús de la seva marca que considera que perjudica la seva imatge. L’empresa va enviar aquesta sol·licitud mitjançant els seus serveis jurídics, que van exposar els diferents motius que els han motivat a prendre aquesta decisió. «L’ús de la marca PortAventura no està emparat per cap causa justa i busca capitalitzar el renom i lucrar-se indegudament», s’exposa en la sol·licitud.
Així, consideren que la vinculació entre el parc temàtic i mort i decadència influeix negativament en l’opinió del públic. «No estem davant una crítica social legítima [...] sinó davant un ús oportunista per a capitalitzar la notorietat de PortAventura», es conclou. L’empresa ha demanat que es retirin i es destrueixin els materials o continguts digitals que fan referència a la temàtica i ha amenaçat amb exercir les accions legals que considerin oportunes si no es fa. La colla ja ha eliminat aquests continguts sobre la disfressa i temàtica i a hores d’ara medita quina decisió prendre quan queden menys de dos mesos pel Carnaval.
Més de 40 anys d’història
La Bóta és una de les principals colles del Carnaval tarragoní amb més de 40 anys d’història. És l’encarregada d’organitzar els actes més irreverents del Carnaval, com el Judici del Rei Carnestoltes i l’Enterro de la Sardina, on el poder establert és objecte de mofa i enginy. L’entitat té una essència gamberra i treballa per mantenir viva la tradició satírica del Carnaval de Tarragona, també a la rua, i implicar també el públic. La Colla La Bóta també són els responsables de la venda de coques de llardons, la Farra dels Ninots i la seva festa posterior, i participen a l’Enterrament i la Crema.
Del 6 al 17 de febrer
Tarragona celebrarà el Carnaval del 6 al 17 de febrer de l’any vinent. Totes les comparses interessades a participar, poden inscriure’s fins al 16 de gener a mitjanit. ‘La Festa Major d’Hivern’ cada cop s’acosta més.