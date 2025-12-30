Exposicions
Obre a Tarragona un espai per mostrar la creativitat artística de persones vulnerables
Les primeres obres ja es poden veure al rebedor dels serveis territorials del Departament de Drets Socials i Inclusió
La seu territorial del Departament de Drets Socials i Inclusió a Tarragona ha obert un nou espai expositiu per donar a conèixer la creativitat artística de les persones vulnerables.
La primera mostra -que es pot visitar en l’horari habitual de l’edifici de l’avinguda Andorra número 9- es va inaugurar el passat 3 de desembre, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat.
L’exposició, ubicada al rebedor, és un recull de les obres presentades al I Premi de Pintura Paco Aguilera, creat per la fundació Villablanca. Un premi que impulsa i promou la creativitat artística de persones amb diversitat funcional per fer visibles els seus talents i fomentar l’expressió personal mitjançant l’art. Tot i que la fundació Villablanca ha organitzat el premi i ha cedit temporalment les obres, els autors són usuaris de centres per a persones amb discapacitat de tot el país.
Aquesta serà la primera d’un seguit d’exposicions que s’aniran renovant periòdicament, amb la voluntat de donar visibilitat al treball de les diferents entitats del sector social del Camp de Tarragona i de mostrar la riquesa i pluralitat del seu projecte creatiu.