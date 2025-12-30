Seguretat
La nova comissaria mixta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra de Tarragona podria obrir a finals del 2028
Les instal·lacions policials s'ubicaran als baixos de l'estació d'autobusos, ocupat ara per la BUMT i el Club Billar
La nova comissaria mixta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra de Tarragona podria obrir a finals de l'any 2028, segons el calendari previst pel Departament d'Interior. L'any vinent es redactarà el projecte i el 2027 es licitaran les obres perquè estiguin enllestides en un any.
El passat 5 de desembre, el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Tarragona van signar el conveni per tirar endavant la nova comissaria mixta. Cada part aportarà un 50% del cost, amb una inversió aproximada d'1,6 milions d'euros.
A inicis del 2026, el Departament d'Interior traurà la licitació del projecte, i el 2027 l'Ajuntament de Tarragona publicarà la licitació de les obres amb l'objectiu que estiguin enllestides en un any. Així, preveuen que la nova comissaria sigui una realitat a finals de l'any 2028.
Aquest dimarts al matí, la consellera Núria Parlon i l'alcalde Rubén Viñuales, han visitat l'espai on s'ubicaran les instal·lacions policials als baixos de l'estació d'autobusos, que s'hi accedirà des del carrer Doctor Battestini. Actualment, aquest lloc és la seu de la BUMT i del Club Billar.
La consellera no ha detallat si l'obertura de la comissaria comportarà un augment d'agents de mossos a la ciutat. Ha insistit que fins al 2030 s'incorporaran 6.000 nous efectius dels Mossos d'Esquadra a Catalunya, «això també beneficia la ciutat de Tarragona», ha assenyalat. «Si és necessari reforçar aquesta comissaria, es reforçarà», ha afegit.
Millorar la percepció de seguretat
La consellera i l'alcalde han coincidit que la comissaria mixta «millorarà la percepció de seguretat» de la ciutadania. Parlon ha dit que aquest projecte ja s'ha dut a terme en altres municipis i creu que serà una «oportunitat clara per treballar coordinadament» entre els cossos policials.
En la mateixa línia, Viñuales ha remarcat que la comissaria «no serà només una oficina administrativa, sinó la base d'operacions de les nostres patrulles a peu». L'alcalde ha comentat que «la presència policial és la millor eina de prevenció per garantir la convivència». A més, ha assegurat que l'estació d'autobusos és una de les «portes principals d'entrada a Tarragona» i les dependències policials tindran un «efecte dissuasiu».