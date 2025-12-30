Tradició
L’Home dels Nassos tornarà a acomiadar l'any a Tarragona
Serà aquest dimecres. Recorrerà diversos barris i culminarà el passeig amb la salutació des del balcó del Palau Municipal
Demà al matí, Tarragona viurà un cop més una de les tradicions més esperades del darrer dia de l’any amb la sortida de l’Home dels Nassos. El personatge, que simbòlicament té tants nassos com dies li queden a l’any, recorrerà diferents carrers i places de la ciutat acompanyat de la seva comitiva, en una celebració pensada especialment per als infants, que podran seguir-lo tot cantant i ballant fins a arribar a la plaça de la Font, on farà la tradicional salutació des del balcó del Palau Municipal.
La tradicional passejada de l’Home dels Nassos passarà enguany per Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau i posteriorment a la Rambla Vella i la Plaça de la Font a les 12h del migdia, on acabarà el recorregut, acompanyat en tot moment per la música a càrrec dels alumnes de l'aula tradicional de l'Escola Municipal de Música de Tarragona i l'Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler.
Aquesta iniciativa, dedicada als més petits es va originar el 1968 gràcies a Joan Virgili Basora, convertint-se així en el primer Home dels Nassos de Catalunya, en ser representat com un cap gros, una estètica que es va anar popularitzant al llarg dels anys, i que molts altres pobles i ciutats de Catalunya també van adoptar.