Carnaval
La Disfressa d’Or ven més de la meitat de les entrades en una setmana
La gala tornarà a la CaixaBank Tarraco Arena el diumenge 8 de febrer
La 26a edició de la Disfressa d’Or ja ha venut més de la meitat de les seves entrades una setmana després que aquestes sortissin a la venda. L’any vinent la gala retornarà a la CaixaBank Tarraco Arena després de celebrar la seva darrera edició al recinte firal del Palau de Congressos per problemes de programació. La cita està programada pel diumenge 8 de febrer a les 19.30 hores.
En total, s’han posat a disposició 4.000 localitats, de les quals ja s’han venut unes 2.200. El preu de les entrades oscil·la entre 20 i 25 euros, als quals cal sumar les corresponents despeses de gestió. Els tiquets es poden adquirir en línia al portal web tarragonamusicfestival.com.
La Disfressa d’Or és un dels esdeveniments més destacats del Carnaval de Tarragona. Durant la gala, diferents comparses desfilaran exhibint les seves millors disfresses i espectacles de dansa i coreografia davant del jurat i del públic. Al final del certamen, el jurat triarà els guanyadors de la Disfressa d’Or, atorgant el primer i el segon guardó.
Aquest retorn a la CaixaBank Tarraco Arena també suposa la recuperació del format original d’un sol passi, després que el 2025 s’haguessin realitzat tres sessions diferents per donar cabuda a tot el públic interessat, ja que l’aforament del Recinte Firal del Palau de Congressos és considerablement inferior.