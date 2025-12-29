ESPAI PÚBLIC
Torreforta i SPiSP tindran carrers més accessibles l’any 2026: «Hi ha una barrera arquitectònica cada 50 metres»
L’Ajuntament vol fer un pas endavant en l’eliminació de barreres arquitectòniques
Les barreres arquitectòniques continuen sent un dels principals obstacles per a la mobilitat de moltes persones a la ciutat, una realitat que l’Ajuntament de Tarragona vol abordar de forma prioritària aquest 2026 a Sant Pere i Sant Pau i Torreforta, dos dels barris on és més palpable aquesta problemàtica. El conseller d’Espai Públic, Guillermo García de Castro assenyala que enguany ja s’hi ha dut a terme alguna «intervenció puntual», però el consistori vol fer un pas endavant en l’eliminació d’aquestes deficiències urbanístiques de cara a l’any vinent.
En aquest sentit, el cinquè tinent d’alcalde explica que «s’està elaborant un informe en profunditat de les necessitats que hi ha en diferents zones i espais de Sant Pere i Sant Pau». Els tècnics municipals estan elaborant aquest document a partir del dossier entregat per l’Associació de Veïns La Unió, que en els darrers anys ha liderat la lluita contra les barreres arquitectòniques al barri. De fet, l’octubre del 2020, van presentar una moció per demanar que s’erradiquessin i va ser aprovada per unanimitat del ple.
En aquesta, exposaven que Sant Pere i Sant Pau és «un terreny desnivellat i ple d’obstacles» i passejant-hi «ens podem trobar amb un fanal enmig de la vorera que t’obliga a baixar a l’asfalt, voreres estretes envaïdes per vehicles, passos de vianants no rebaixats, rampes amb un pendent fora de tota norma, escales impracticables sense passamà i un llarg etcètera de condicions insegures». El novembre del 2023, l’entitat va presentar una nova moció al plenari municipal fent la mateixa demanda, ja que no s’havia actuat al barri per solucionar aquesta problemàtica. De nou, va ser aprovada per unanimitat.
«Fins ara, s’ha fet molt poc», explica el vicepresident de l’AV La Unió, Gabriel Muniesa, qui assegura que «només s’han solucionat unes 10 o 15 barreres arquitectòniques de les 105 que vam posar en el dossier que vam entregar a l’Ajuntament». El maig del 2023, l’entitat va iniciar una campanya de conscienciació en col·laboració amb CEPHADIS i la Comunalitat Urbana de Tarragona, que va consistir a pintar una «X» de color fúcsia a cada punt del barri amb una barrera. Aquests obstacles es van marcar en un mapa que es va adjuntar a la segona moció.
«De mitjana, hi ha una barrera cada cinquanta metres», apunta Muniesa, qui apunta que no només suposa un problema per a les persones amb mobilitat reduïda, sinó també per a la gent gran i els pares o mares que van amb cotxets. D’altra banda, creu que hi ha algunes zones prioritàries com «els carrers que van cap a la universitat o al CAP».
En els pressupostos municipals del 2024, es van reservar 500.000 euros per a obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i en els del 2025, es van afegir 200.000 euros més. Amb aquests diners, s’han fet algunes actuacions en diferents punts de la ciutat, com el petit barri antic de Torreforta.
La idea del consistori es continuar fent intervencions en aquesta zona, tal com es preveu a Sant Pere i Sant Pau. «És molt necessari», remarca el president de l’Associació Sense Barrers, Manuel Moreno, qui assenyala, però, que «hi ha molts altres barris on l’accessibilitat brilla per la seva absència» i on també és «urgent» que l’Ajuntament actuï.