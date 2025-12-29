Societat
Tarragona recupera el Tortell Tarragoní per Nadal per impulsar el comerç i la pastisseria local
La campanya distribuirà 5.000 corones identificatives als tortells de vuit pastisseries de la ciutat
Després de l’èxit de la primera edició, el Tortell Tarragoní torna aquest Nadal com una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Tarragona, Mercats de Tarragona i el Gremi de Pastissers de la ciutat. La proposta consisteix en una corona especial, dissenyada per Marc Volpini —autor del cartell de la campanya nadalenca d’enguany—, que distingirà els tortells de Reis elaborats per les pastisseries del gremi fins a esgotar existències. En aquest sentit, s'imprimiran un total de 5.000 corones.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que «l’any passat vam posar en marxa aquesta iniciativa, que posa en valor la feina dels pastissers artesans de la ciutat, que el dia de reis treballen perquè tots puguem gaudir d’aquest dolç tan tradicional. A més, amb el segell de la ciutat».
D'altra banda, fins al 3 de gener, hi ha un concurs obert al perfil de @mercatstgn en el qual se sortejaran 8 tortells un de cada pastisseria que participa en la campanya.