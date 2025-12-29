MOBILITAT
Tarragona puja a la moto: les vendes es disparen els últims anys a la ciutat
Les normatives mediambientals, la disponibilitat d’aparcament i els preus són les principals causes
Les matriculacions de motocicletes a la ciutat de Tarragona han experimentat un increment de gairebé el 40% en els últims dotze anys, segons dades de l’Observatori de Mobilitat de Catalunya. Aquest augment reflecteix un canvi en els hàbits de mobilitat dels tarragonins, que opten cada vegada més per aquest tipus de vehicle davant les dificultats del trànsit urbà i la cerca d’alternatives econòmiques. Els venedors locals confirmen aquest canvi de tendència. «Cada cop la gent aposta més pels models scooter perquè no donen problemes i el comparteixen entre diferents integrants de la família», expliquen des de Moto Sport Busquets.
El 2012 hi havia unes 10.800 motos matriculades a Tarragona. El 2024, se’n van comptabilitzar gairebé 15.000. Una dinàmica que espera continuar a l’alça. Segons els professionals del sector, «una moto grossa no és l’habitual» entre els compradors a la ciutat, que prefereixen vehicles més pràctics i accessibles. «A la botiga venen molts clients buscant una moto que els serveixi per treballar i desplaçar-se ràpid».
L’encariment del combustible i el manteniment dels cotxes ha empès molts ciutadans a buscar opcions més econòmiques per als seus desplaçaments quotidians. Les motos, especialment les de cilindrada mitjana i baixa, ofereixen un consum significativament inferior i costos de manteniment més reduïts. «Les 125 són una opció molt popular», assenyalen. La possibilitat de trobar aparcament amb més facilitat són avantatges que cada vegada més conductors tenen en compte. «Molts ens diuen que per dintre de Tarragona ja no pots aparcar si vas amb cotxe».
Aquest augment també es nota en les botigues d’articles per a les motos. «El darrer any hem notat un augment molt gran. Cada cop ve més gent i de perfils molt diferents», expliquen des de Maximo Moto. Les normatives mediambientals, com la Zona de Baixes Emissions que arrencarà en pocs dies, també afecten. «La regulació de les emissions també fa enrere certa gent, que es replanteja la compra davant les restriccions cada cop més estrictes», exposen els venedors.. Malgrat això, els professionals adapten la seva oferta: «Cada cop treballem amb marques sobretot del mercat asiàtic perquè són molt competitives i funcionen», comenta un dels distribuïdors.
Amb tot, els canvis de dinàmiques amb la mobilitat cada cop són més notoris a la ciutat. Aquestes xifres en el sector de la moto arriben alhora que els usuaris de l'autobús cada cop són més.