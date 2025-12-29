SOCIETAT
Una nova Part Alta: es desbloquegen diferents projectes amb el centre cívic com el gran clam
L’Ajuntament està actuant en els elements patrimonials del barri mentre espera reobrir immobles històrics
La Part Alta és un dels barris més estimats pels tarragonins, on més vida es fa, però també el més difícil de gestionar des del pla polític i urbanístic. Així, molts projectes que han de servir per transformar i millorar la zona i la vida dels seus residents s’han encallat durant anys sense una solució clara. Ara, algunes d’aquestes iniciatives comencen a desencallar-se, tot i ser en una fase molt primerenca.
D’una banda, els veïns de la Part Alta podran tenir, per fi, un centre cívic al barri ampli i en bones condicions. La decisió final pactada entre els Xiquets de Tarragona i l’Ajuntament, que contempla rehabilitar la històrica seu dels matalassers a Santa Anna, allibera l’actual seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Així, s’hi podrà ubicar el centre cívic pels residents a la zona. «Gairebé no haurem d’intervenir a l’edifici perquè està en unes molt bones condicions. Un centre cívic hi encaixa i és també una reclamació dels veïns», expressa Sandra Ramos, consellera de Cultura. De fet, quan es va que es podria fer amb l’edifici a la plaça d’en Rovellat, després d’assegurar el trasllat de l’ICAC a la Tabacalera, es va arribar a plantejar que l’espai pogués ser compartit entre la colla castellera i els veïns.
«Valorem positivament la intenció, tot i que esperem que no quedi en paper mullat i es faci. El centre cívic que hi havia a l’aparcament era massa fosc i no complia amb el que mereixem els veïns», Manel Rovira, president de l’Associació de Veïns Part Alta. «Allò havia de ser una solució provisional, però va acabar sent l’única. Estem eufòrics i contents que, per fi, tinguem un centre cívic que mereixem. Però fins que no ho veiem fet no ens ho creurem», indica Quim Castellví, president de l’AV Ara Part Alta. El govern municipal tindrà feina per convèncer mitjançant les seves accions als veïns.
Ca la Garsa, gairebé a punt
Els treballs que ja s’han fet realitat al barri són els de Ca la Garsa. A finals d’octubre va arrencar la intervenció de consolidació de les estructures existents en la cantonada entre plaça dels Àngels i carrer Talavera. Aquestes estructures actualment estaven sostingudes de manera temporal per una bastida d’estabilització que es va muntar a causa d’unes actuacions d’emergència l’any 2018. La previsió d’aquestes obres és d’uns quatre mesos i, per tant, en les pròximes setmanes, si no hi ha cap imprevist, haurien d’acabar.
Reobrir el mercat
D’altra banda, a prop d’on hi anirà el centre cívic, l’Ajuntament preveu habilitar un nou espai gastronòmic a l’antic mercat del Fòrum. El consistori vol convertir-lo en un centre d’interpretació de la gastronomia del territori, anant de la mà de totes les denominacions d’origen de Tarragona, el sector del peix blau i la denominació d’origen d’oli protegida de Siurana, entre d’altres. El consistori està redactant l’avantprojecte, que definirà els usos i la distribució de l’espai. De moment, ja s’han activat 445.000 euros. 200.000 provenen de fons propis i a banda el consistori compta amb una subvenció de la Diputació de 245.000 euros.
Més enllà, tal com s’ha donat a conèixer públicament en els últims dies, s’ha desbloquejat finalment la situació del local dels Xiquets de Tarragona. La colla degana tornarà a la seva històrica casa, al carrer de Santa Anna, el 2028, segons les previsions de l’Ajuntament. El projecte de rehabilitació i reforma de l’espai encara s’ha de redactar i s’ha de definir la inversió necessària per dur-lo a terme en els terminis establerts.
La Diputació entra en escena amb el trasllat del Museu d’Art Modern
L'edifici, en el pla museístic, presenta diferents carències que s'haurien de resoldre. Mentrestant, la Diputació s’ha compromès que abans de mitjans del 2027 hi hagi enllestits tres estudis previs: el projecte museològic, el pla d’usos i un pla d’actuació amb el calendari, costos i finançament. Aquests serviran de base per a la redacció del projecte, d’adequació arquitectònica i museogràfica. Amb tot, l'operació ha de servir perquè el museu doni un salt de qualitat.