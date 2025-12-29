ESPAI PÚBLIC
El nou carril bici a la Savinosa pot acabar als jutjats
Les entitats ecologistes estudien mesures legals per aturar el projecte mentre continuen mobilitzant-se
El nou carril bici que es vol construir entre la platja Arrabassada i la Savinosa pot acabar als jutjats. Les entitats ecologistes de la ciutat estan estudiant accions legals per aturar el projecte després d’intentar-ho per altres vies en els últims sis anys. L’entorn natural va ser l’escenari ahir d’una nova mobilització en contra de la construcció que s’hi projecta, que va aplegar un centenar de persones. «Estem molt contents perquè després de la llevantada molta gent s’hi ha apropat per donar suport a la jornada festiva i reivindicativa. Volem mostrar la miopia política que veu un espai natural com el que tenim ple de formigó», explicava ahir Lluís Gurrera, de l’entitat ecologista GATA Tarragona.
Pels detractors del projecte, és una «barbaritat» que es vulgui passar de 5.800 m2» de superfície construïda a uns 24.000 m2» a la zona dels Morrots. «Des del punt de vista urbanístic no té res a veure amb com veiem nosaltres l’espai. Ho volen densificar i que sigui un espai amb el qual especular», denunciava Gurrera. «La nostra lluita va més enllà d’aquest carril bici en si. Crec que el més important és donar visibilitat als diferents moviments ecologistes i de defensa del medi ambient que hi ha. No volem especulació amb el territori», exposava per la seva banda Anna Saballs.
«Segrestat des del 67»
A més, els ecologistes denuncien que tot el recinte tancat a la Savinosa porta «segrestat» des de l’any 1967. «Les diferents administracions són responsables de tenir-ho en un estat ruïnós. Reclamem que s’obri a la ciutadania i que es frenin els projectes que han de sumar-hi més formigó com pot ser el suposat ‘hub’ cultural», concloïa Gurrera.
En el darrer consell plenari a l’Ajuntament de Tarragona es va rebutjar una moció defensada per ERC i En Comú Podem que demanava instar l’Estat i la Diputació de Tarragona a refer el projecte del camí de ronda de la Savinosa. El text també rebia el suport de la plataforma SOS Costa Daurada. El Ministeri de Transició Ecològica, qui s’encarregarà dels treballs, no preveu fer-hi modificacions.