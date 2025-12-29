NADAL
El Nadal de Somni al Port de Tarragona entra en la seva fase final amb una agenda plena d’activitats
Concerts, espectacles familiars i les tradicionals curses de Sant Silvestre protagonitzen els darrers dies de programació
La programació del Nadal de Somni de Port Tarragona afronta els seus últims dies amb una àmplia oferta cultural i d’oci pensada per a tots els públics. Tallers infantils, espectacles familiars, concerts i activitats tradicionals omplen la recta final d’una iniciativa que ha convertit el Port en un dels principals pols nadalencs de la ciutat i que s’allargarà fins al pròxim 5 de gener.
El Museu del Port és un dels equipaments que oferirà activitats nadalenques en aquesta recta final de les festes. Avui, 29 de desembre encara es podrà gaudir dels tallers i les activitats infantils al Tinglado 1, així com del videomapatge ‘La màgia de la llum’ i de les furgoteques a l’exterior d’aquest equipament. Demà, 30 de desembre, a les 17 hores, s’hi durà a terme l’escape room ‘L’enigma de la Puça’, una activitat per a majors de 16 anys, amb aforament limitat i que cal d'una reserva prèvia.
El diumenge, 4 de gener, a les 12 hores, el Museu acollirà l’espectacle de titelles ‘Souvenir’, l’última creació de la companyia Matito. L’obra explica la història de Matito i el seu amic, el Gall Antonio. Els protagonistes coneixen una nena que arriba al seu pintoresc poble per passar les vacances i tots tres junts preparen amb entusiasme una gran aventura que els conduirà cap a la platja. L’espectacle està adreçat a famílies amb infants a partir de 4 anys.
Concerts de Nadal
La música és una de les protagonistes de la programació del ‘Nadal de Somni’ de Port Tarragona. Després dels primers espectacles i actuacions, encara es poden gaudir de dues propostes carregades d’esperit nadalenc. Una d’elles és el Concert de Nadal de la Jove Orquestra InterComarcal, que se celebrarà demà, 30 de desembre, a les 19 hores al Tinglado 1.
La segona és l’espectacle ‘Moments de Nadal’, que oferiran Núria Esquius i Jorge Varela al Teatret del Serrallo, el dissabte, 3 de gener, a les 19 hores. En aquest concert, la veu lírica de Núria Esquius i el jazz al piano de Jorge Varela es fusionaran per oferir peces musicals d’estils diversos com pop, jazz i nadales catalanes i internacionals. L’entrada al concert és lliure.
Cursa i bany per Sant Silvestre
Així mateix, i com ja és tradicional, l’entorn del Port acollirà les activitats esportives de Sant Silvestre, el dimecres, 31 de desembre. A les 13 hores, a la platgeta de la Comandància es durà a terme el Bany de Sant Silvestre, l’últim bany de l’any per als valents i valentes que hi participin. A la tarda, a partir de les 17.30 hores, començarà la Cursa de Sant Silvestre, que enguany arriba a la 21a edició.
L’arribada dels Reis d’Orient, al Serrallo
El punt final al Nadal de Somni de Port Tarragona es posarà el dilluns, 5 de gener, a la tarda amb l’arribada en barca de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. A les 18 hores, la barca atracarà al Moll de Pescadors i d’allí els Reis es dirigiran al Teatret del Serrallo i saludaran als tarragonins i tarragonines que s’hagin congregat per a veure’ls. Seguidament, hi haurà un castell de focs per a donar-los la benvinguda abans que comenci la Cavalcada per tota la ciutat.