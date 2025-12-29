MÚSICA
Mónica Naranjo actuarà a la Tarraco Arena el 19 de setembre
El concert forma part de la gira 'Greatest Hits Concerts 2026' que commemora els 30 anys de carrera de l'artista
La cantant Mónica Naranjo actuarà el pròxim 19 de setembre a la CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marc de la gira Greatest Hits Concerts 2026. El concert forma part de la celebració del 30è aniversari de la trajectòria artística de l’intèrpret i oferirà un recorregut pels principals èxits de la seva discografia en versió original. Les entrades es posaran a la venda dimarts 30 de desembre, a partir de les dotze del migdia, a través del web oficial del recinte.
La gira Greatest Hits Concerts 2026 arribarà a Tarragona com una de les cites destacades del calendari musical de l’any vinent. L'espectacle està concebut com un format que combina banda en directe, coristes, ballarins i un disseny escènic pensat específicament per a la commemoració dels 30 anys de carrera de Mónica Naranjo.
El repertori del concert inclourà alguns dels temes més coneguts de l’artista, com Desátame, Sobreviviré, Europa o Pantera en libertad, així com altres cançons habitualment celebrades pel públic. La proposta posa el focus en la veu com a element central del directe, amb una posada en escena d'alta intensitat i caràcter.
Segons ha explicat recentment la cantant, la gira vol ser una celebració del recorregut compartit amb el públic al llarg de tres dècades. El projecte 'Greatest Hits' ja ha superat els 60.000 espectadors en anteriors actuacions i continua ampliant dates en alguns dels principals escenaris de l’Estat.
Les entrades per al concert de Tarragona es podran adquirir a partir del dimarts 30 de desembre a les 12.00 hores a través del canal oficial de venda de la CaixaBank Tarraco Arena.