Política
Martorell denuncia que Viñuales gasti uns 70.000 euros per la propaganda del canvi d’empresa de la neteja
La líder del PP lamenta que aquests recursos no s’hagin destinat a fomentar la conscienciació sobre el reciclatge
Maria Mercè Martorell ha denunciat que l’equip de govern de l’alcalde Rubén Viñuales ha destinat uns 70.000 euros a la campanya de promoció del canvi d’empresa de neteja a Tarragona. La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular ha criticat que aquests diners haurien pogut ser invertits en campanyes de conscienciació més efectives sobre el reciclatge i la gestió responsable dels residus.
La consellera municipal ha recordat que durant els dies previs al canvi d’empresa de la neteja la ciutat va estar sense el servei de recollida de la brossa. «La brossa es va acumular a tots els contenidors de tota la ciutat, oferint una imatge vergonyosa. I quan vam tornar a casa, ens vam trobar un sobre a la bústia amb propaganda d’aquest canvi de contracte, amb els carrers plens de banderoles com les de les campanyes electorals, i amb anuncis a ràdios, televisions, premsa escrita i en els autobusos i les seves parades», ha manifestat Martorell.
La portaveu del PP ha explicat que l’empresa de neteja té previst una partida pressupostària per portar a terme campanyes de conscienciació, però no de propaganda electoral. «Aquests diners han de destinar-se a ensenyar-nos com reciclar, a informar-nos dels horaris de les deixalleries, no per publicitar uns “carrers nets” quan els contenidors s’ofegaven de brossa», ha apuntat la consellera. Martorell ha demanat que s’acabi amb aquestes polítiques de màrqueting de l’equip de govern de l’alcalde Viñuales i que es posin a treballar per tenir, d’una vegada, una ciutat neta, acollidora i pròspera.