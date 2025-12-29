Loteria
Llargues cues a les administracions de Tarragona per cobrar la Loteria
El repartiment d’un cinquè premi a Sant Pere i Sant Pau i la proximitat del sorteig del Nen intensifiquen l’afluència de persones
Les administracions de loteria de Tarragona han viscut les darreres hores una notable afluència de persones que s’han apropat per cobrar els premis de la Loteria de Nadal. Des de primera hora del matí, s’han format llargues cues davant de diversos establiments, tot i que el de la Rambla Nova és la que crida més l'atenció.
Aquest increment de visitants s’explica, en part, pel repartiment d’un cinquè premi a Tarragona, concretament al barri de Sant Pere i Sant Pau, on s’han distribuït diversos dècims que han deixat un total de 60.000 euros. Paral·lelament, moltes persones també s’han acostat a les administracions per comprar dècims del sorteig del Nen, que se celebra el pròxim 6 de gener. En aquest sentit, el 'Gordo' reparteix 200.000 euros per dècim i els tarragonins tenen l’esperança de començar l’any amb un cop de sort.