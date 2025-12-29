SOCIETAT
La Fundació del COAATT de Tarragona renova el conveni amb Mans Unides
L’acord reforça el compromís social de l’entitat dins el programa del “Segell Solidari”
La Fundació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) ha renovat la signatura del conveni de col·laboració amb Mans Unides, reafirmant així el seu compromís amb iniciatives de caire social.
A la signatura hi han estat presents el president de la Fundació COAATT, Adolf Quetcuti; la presidenta delegada de Mans Unides a Tarragona, Teresa Feliu; i el president del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona, Francesc Xavier Llorens.
L’acord s’emmarca en el “Segell Solidari”, un distintiu impulsat per Mans Unides que reconeix i dona visibilitat a empreses i organitzacions que aposten per la solidaritat i la sostenibilitat. Amb aquesta renovació, ambdues entitats reforcen una aliança que vol contribuir a la construcció d’un món més just i equitatiu.