Els Mossos continuen investigant si la mort de l'home trobat a Tarragona és accidental
La troballa del cos va tenir lloc el diumenge 21 de desembre a la tarda
Els Mossos d'Esquadra mantenen obert la investigació sobre la troballa d'un cos el passat 21 de desembre a la zona del camp del Nàstic. La policia autonòmica continua fent gestions per comprovar si es tracta d'una mort homicida o accidental. La víctima va rebre un tret per darrere mentre es trobava en una zona de caça.
Els agents van localitzar el cadàver al voltant de les 15.15 hores deldiumenge en una àrea boscosa propera al camp del Nàstic. La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona es va fer càrrec del cas, el qual està sota secret d'actuacions. De moment, no hi ha cap persona detinguda pels fets.