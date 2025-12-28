Motor
La col·lecció d'un centenar de motos i cotxes clàssics amagada a Tarragona que busca nou propietari
Els vehicles porten aturats en una nau industrial des que va morir el seu propietari original, fa més de deu anys
Un centenar de vehicles clàssics a Tarragona busquen una nova vida. Així ho explica el 'youtuber' Marc’s Garage en un dels seus vídeos més recents compartits a la plataforma, on mostra una col·lecció única de motos i cotxes clàssics que fa més d’una dècada que roman aturada en una nau industrial de Tarragona.
Els vehicles, explica al vídeo, formen part del llegat d’un gran apassionat del motor que va morir fa més de deu anys i que, al llarg de tota la seva vida, va reunir desenes de motos de marques històriques i diversos cotxes. Des de la seva mort, la col·lecció ha quedat en silenci, conservada però sense activitat.
Ara, amb la voluntat de preservar aquest patrimoni i evitar que es perdi, la seva filla ha impulsat la difusió de la col·lecció per trobar persones interessades a restaurar els vehicles i tornar-los a posar en circulació, sempre «amb el màxim respecte al record del seu pare».
En el vídeo Marc's Garage, que dedica el seu canal als vehicles clàssics, reunint més de 170.000 subscriptors, recorre la col·lecció amb Joan Pomés, un expert en motos clàssiques, i mostra gran part dels models que estan en venda.
Entre les peces destacades hi ha motos emblemàtiques de marques com Montesa, Bultaco, Derbi, OSSA, Moto Guzzi, MV Agusta, Jawa o Peugeot, amb exemplars que abasten des de finals dels anys quaranta fins a la dècada dels vuitanta.
Els interessats en adquirir alguns d'aquests vehicles poden posar-se en contacte amb la família venedora mitjançant el número de telèfon 977 663 036 o el correu electrònic 977663036@segurosvicente.com.