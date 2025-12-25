Nadal
El Dinar de Nadal de Sant Egidi atén 1.500 persones a Barcelona i 1.000 més a Tarragona, Manresa i Gavà
La iniciativa, nascuda el 1982 a Roma, va asseure a taula més de 250.000 persones arreu del món l'any passat
El Dinar de Nadal tradicional que ofereix l'entitat Sant Egidi ha atès aquest dijous, 25 de desembre, 1.500 persones sense llar, ancianes amb dificultats o refugiades a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i a vuit indrets més de Barcelona. També s'han fet dinars a Tarragona, Manresa i Gavà, que en total han acollit 1.000 persones més, segons ha informat l'entitat a l’ACN. Han estat uns dinars «de família» amb els «amics de tot l'any» que l'entitat celebra «perquè ningú sigui exclòs». L'entitat ha atès en els últims dies unes 5.000 persones entre aquests dinars i altres accions, com regals i felicitats a residències de gent gran o ajudes a famílies vulnerables amb lots de Nadal.
A Barcelona, l'àpat ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Collboni, que ha destacat «el valor de la ciutadania activa per construir una ciutat a escala humana, perquè la ciutat és un nosaltres». El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afegit que «només construint ponts podrem sobreviure en un món que es prepara per a la guerra».
Segons recorden des de l'entitat, aquests dinars són una taula «capaç de posar juntes persones de diverses religions, cultures i situacions socials». En un temps «marcat per la guerra» en què s'enarbora «fàcilment la bandera de la contraposició i de l'enfrontament», el Dinar de Nadal es presenta com «una proposta de pau i fraternitat». Es tracta, afirmen des de Sant Egidi, d'una «gran festa de la generositat oberta a tothom».
El Dinar de Nadal organitzat per la Comunitat de Sant Egidi és una tradició que va néixer el 25 de desembre del 1982 a la Basílica de Santa Maria in Trastevere, a Roma. Aquell primer dinar va reunir 47 persones, entre les quals n'hi havia 22 de pobres, assegura l'organització. L'any 2024 la Comunitat de Sant Egidi va asseure a taula més de 250.000 persones a 70 països de tots els continents.