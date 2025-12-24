CULTURA
Tarragona acull un contacontes per conscienciar sobre els acolliments familiars d’infants
Serà el dilluns 29 de desembre i el divendres 2 de gener a les 17.30 h a la Plaça Verdaguer, obert a tots els públics
Els contacontes, gratuïts i oberts a tots els públics, oferiran el dilluns 29 de desembre i el divendres 2 de gener a les 17.30 h, a la plaça Verdaguer de Tarragona, una proposta que combina entreteniment i sensibilització. L’activitat vol conscienciar la població tarragonina sobre la necessitat de trobar famílies d’acolliment temporal per a infants en situació de vulnerabilitat a les nostres comarques.
Per difondre aquesta realitat, moltes vegades desconeguda, la Fundació Casa Sant Josep ha instal·lat un tòtem informatiu al costat de l’arbre de Nadal, explicant que actualment a Catalunya més de 5.300 nens i nenes esperen ser acollits per famílies solidàries, dels quals més de 400 són de les comarques tarragonines. D’una manera simbòlica, aquest nombre s’associa al nombre de bombetes que il·luminen l’arbre que decora la Plaça Verdaguer durant les festes de Nadal.
La cooperativa Cuentropia, en les dues sessions, explicarà al públic assistent el conte 'Aimar, és moment de navegar', editat per la Fundació Casa Sant Josep amb il·lustracions de Montse Bernaus (Crealia). L'autora estarà present en la sessió del 29 de desembre. La història explica d'una manera didàctica, simpàtica i entenedora el procés d'adaptació dels infants en el moment d'anar a viure amb una família d'acollida.
La presentació dels contacontes ha anat a càrrec de la consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Monste Adan, de professionals del Centre d'Acolliments Familiars de la Casa Sant Josep i per responsables de la cooperativa Cuentropia, encarregada de la posada en escena de les dues sessions obertes al públic a la plaça Verdaguer.
Segons Montse Adan, «per a l'Ajuntament de Tarragona és un plaer col·laborar amb institucions com la Casa Sant Josep per ajudar a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat que tenen molts infants de trobar famílies solidàries que puguin ajudar-los a fer front a situacions complicades en un moment cabdal de la vida, com és la infantesa». Adan ha instat les administracions «a ajudar a sensibilitzar sobre aquestes realitats no només en època de Nadal, sinó durant el llarg de tot l'any, motiu pel qual estem sempre a disposició d'iniciatives com la que presentem avui, adreçades a les famílies tarragonines amb un esperit solidari i de proïsme envers col·lectius vulnerables de la nostra societat».