OCI
S'amplien els dies per visitar el Cirque Pardi! a l'Anella Mediterrània
Amb motiu de l'èxit i bona participació de públic, es podrà visitar també dies 27 i 28 de desembre
Amb motiu de l'èxit de públic i bona participació, el Cirque Pardi! s'amplia dos dies i es queda a l'Anella Mediterrània fins al 28 de desembre. La companyia francesa planteja, tot i tenir els elements més tradicionals de circ de carpa, una representació innovadora i contemporània que crea un "univers màgic i teatral" caòtic, còmic i absurd.
S'ofereix una actuació diària, a les 19 h i l'obra té una duració de 90 minuts i és recomanada per a tots els públics. Les entrades, també les dels dies 27 i 28, es poden comprar a la mateixa taquilla de la carpa o a l'espai web.
L'univers singular de Cirque Pardi!
Cirque Pardi! és un col·lectiu internacional de circ contemporani format per artistes, tècnics i professionals de diversos àmbits, units al voltant d’un projecte itinerant i compromès. Amb una línia artística sincera, experimental i en constant procés de recerca, la companyia proposa un circ progressiu que combina bellesa, fragilitat i reivindicació.
Els seus espectacles construeixen universos singulars que són alhora un homenatge a la confusió del món actual i un crit de joia que reclama justícia. A través de llargues estades als territoris que visiten, el seu envelat esdevé un espai viu d’intercanvi cultural i de trobada amb el públic i altres disciplines artístiques.