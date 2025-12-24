Tradició
L’Home dels Nassos torna a passejar-se pels carrers per acomiadar l’any
Es tracta d'una llegenda popular que cada 31 de desembre fa volar la imaginació dels més petits
El darrer dia de l’any no només és sinònim de campanades i celebracions, sinó també del retorn d’un dels personatges més curiosos de la cultura popular catalana. Cada 31 de desembre, grans i petits senten a parlar de l’Home dels Nassos, una figura misteriosa que desperta somriures, preguntes i molta expectació, especialment entre els infants.
Segons explica la tradició, aquest personatge té tants nassos com dies li queden a l’any, un detall que encén la fantasia dels més joves. Però el secret només es descobreix quan arriba el 31 de desembre: amb l’any a punt d’acabar, només en resta un dia… i, per tant, un sol nas. És aleshores quan la sorpresa es transforma en complicitat i rialles.
Una tradició plena d’enginy
La història de l’Home dels Nassos és una tradició arrelada a Catalunya i altres zones del territori, com el País Valencià, les Illes Balears o La Rioja. La idea d’aquest personatge és, en realitat, una broma que juga amb l’ambigüitat de les paraules. Quan s’explica als nens que poden veure un home amb «tants nassos com dies té l’any», sovint imaginen un ésser estrany amb 365 nassos al rostre. No obstant això, en adonar-se que només té un nas —el que correspon a l'últim dia de l'any—, el misteri es transforma en rialles i sorpreses.
Orígens de la llegenda
Els orígens exactes d’aquesta figura no són del tot clars, però s’associen amb l’enginy popular i les tradicions de finals d’any. La broma juganera té cert paral·lelisme amb altres figures festives europees que barregen l’humor amb la transmissió de valors culturals i familiars.
L’Home dels Nassos també es pot vincular a antigues celebracions d’hivern on es destacava la importància de l’any que acaba i el simbolisme del qual comença, tot plegat amanit amb històries o enigmes per entretenir els més petits.
Una figura viva i popular
A molts municipis catalans, l’Home dels Nassos esdevé un personatge real: un gegant o una figura disfressada que recorre els carrers per repartir dolços, fer bromes o simplement interactuar amb la gent. Sovint va acompanyat d’un aire festiu i es converteix en un reclam cultural per acomiadar l’any.
Una lliçó d’humor i imaginació
Aquesta simpàtica llegenda ens recorda el valor de mantenir viva la nostra cultura i de fomentar la creativitat i la sorpresa. L’Home dels Nassos no només és una excusa per riure, sinó que també és un exemple de com les tradicions populars poden connectar generacions i fer-nos reflexionar sobre el pas del temps amb un somriure als llavis.