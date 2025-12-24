JUDICIAL
Indemnització de 30.000 euros a una dona que va patir una triple fractura en un aparcament
Els fets es van produir el 2020 al pàrquing de la Rambla Nova gestionat per EMPARK
El Jutjat de Primera Instància número 2 de Tarragona ha condemnat l’empresa EMPARK Aparcaments i Serveis SA a indemnitzar amb 30.472,29 euros una usuària que va patir una greu caiguda en un aparcament subterrani de la Rambla Nova el 23 de novembre de 2020. La demandant estava defensada pel despatx Badia Advocats. Sobre les 13:34 hores d’aquell dia, la demandant es disposava a entrar al seu vehicle estacionat quan va relliscar a causa de la presència de restes de vòmit al terra. Com a conseqüència de la caiguda, va patir una triple fractura al turmell dret que va requerir intervenció quirúrgica urgent i hospitalització.
Segons consta en la sentència, la substància resellosa es trobava entre dos vehicles, en la zona de pas per accedir als automòbils, i la penombra pròpia d’una instal·lació subterrània va dificultar la seva detecció. EMPARK va reconèixer els fets i les lesions, però va negar tota responsabilitat. L’empresa va al·legar que complia la normativa administrativa, que la naturalesa i ubicació de la substància escapaven al seu deure de manteniment i que no se’ls pot exigir una supervisió constant de les instal·lacions. A més, va argumentar que la usuària havia d’haver tingut més cura en accedir al vehicle.
Acció negligent
El magistrat Antoni Gambon Vilalta ha estimat la demanda basant-se en l’article 1902 del Codi Civil sobre responsabilitat extracontractual. La sentència conclou que van concórrer els requisits necessaris: acció negligent, resultat danyós i relació de causalitat.
El jutge ha considerat que l’empresa va ometre les mesures de vigilància, manteniment i precaució exigibles en una instal·lació oberta al públic. Segons la resolució, no es va acreditar una supervisió adequada ni una il·luminació suficient, especificant que les càmeres de videovigilància només apuntaven a la zona de trànsit de vehicles i no als espais de pas de vianants. La sentència destaca que, tot i que la presència de vòmit no era previsible per a la usuària, sí que era probable que algun usuari pogués deixar caure qualsevol líquid en un aparcament públic, fet que exigia mesures preventives per part de l’empresa concessionària.
La quantitat atorgada inclou 12.888,01 euros per lesions temporals, que comprenen 292 dies de perjudici personal greu i la intervenció quirúrgica, a més de 17.584,28 euros per seqüeles permanents derivades tant del perjudici psicofísic com estètic. A aquesta suma se li afegiran els interessos legals des de la data de la sentència fins al pagament complet, així com les costes processals a càrrec de l’empresa demandada. Aquest cas s’emmarca en una jurisprudència consolidada que responsabilitza els titulars d’establiments oberts al públic quan s’identifica una omissió de mesures de seguretat, vigilància o manteniment que haurien d’haver estat exigibles per evitar danys als clients. La sentència pot ser recorreguda en apel·lació davant l’Audiència Provincial de Tarragona en un termini de vint dies des de la notificació.