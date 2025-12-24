URBANISME
Els informes desfavorables fan recular el complex esportiu a l’Anella Verda de Tarragona
L’empresa que impulsava el projecte ha acordat amb l'Arquebisbat rescindir el contracte d'explotació dels terrenys
El projecte de construcció d’un hub de camps de futbol a l’Anella Verda de Tarragona no es farà realitat. Tarraco Sports Gestió Integral SL, l’empresa promotora, ha arribat a un acord amb l’Arquebisbat de Tarragona per a rescindir el contracte d’arrendament sobre els terrenys de la Planota. Els motius, segons indica l’arxidiòcesi en un comunicat, han sigut els tràmits urbanístics per aconseguir la llicència d’obres per a construir el complex i equipaments esportius previstos.
Departaments de la Generalitat com Agricultura, Protecció Civil, Medi Ambient i Interior van emetre informes desfavorables en els darrers mesos per l’impacte que tindria sobre un entorn protegit no urbanitzable i pel fet de situar-se a tocar de l’AP-7, per on hi passen mercaderies perilloses. Tot i això, els promotors podien encara presentar nova documentació per a intentar tirar endavant el projecte. Ara bé, els tràmits previstos trigarien anys.
Un altre dels aspectes que preveia el projecte era la transformació i rehabilitació del Mas de la Creu, una antiga masia que es troba abandonada i amb valor patrimonial, en una residència per a esportistes. Una actuació que va generar sorpresa dintre l’Arquebisbat perquè no estava inclòs en el contracte signat. Un acord que es va començar a gestar en època de l’arquebisbe Jaume Pujol, quan la institució eclesiàstica va signar un contracte amb la promotora per desenvolupar un projecte esportiu per tal de cobrir les necessitats dels equips de futbol de l’escola Sant Pau. Però un cop es va fer pública la dimensió real prevista, la plataforma va alertar que era un ‘hub’ turístic i esportiu, més que no pas una millora per l’escola.
«Representa un avenç significatiu en la defensa de l’Anella Verda»
En els darrers anys, aquest projecte va adquirir força ressò mediàtic, social i polític ja que es preveia actuar en una zona sensible en l’àmbit mediambiental. Es va crear la plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda, que s’oposava al complex, i que va organitzar diferents mobilitzacions de la mà d'entitats veïnals i ecologistes. L’entitat celebra la decisió i expressa que «aquest pas representa un avenç significatiu en la defensa de l’Anella Verda de Tarragona».
Se n’estudiarà l’ús
A més, la plataforma agraeix la «sensibilitat» que ha mostrat l’Arquebisbat amb aquest tema. L’arquebisbe Joan Planellas es va mostrar reticent al projecte, però es trobava lligat de mans per l’acord signat. Ara, l’arxidiòcesi explica que estudiarà l’ús que en farà de la finca en el futur, un cop es deixi sense efecte el contracte.