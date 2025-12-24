Diari Més

Detinguda una dona que va portar el seu nadó mort a incinerar al tanatori de Tarragona

La jove està a l'espera de passar a disposició judicial i se li atribueix un delicte d'omissió del deure de socors

Imatge d'arxiu de dos agents de Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

ACNAgència de notícies

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts una dona de 24 anys que va portar el seu nadó mort a incinerar al tanatori de Tarragona. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts policials a l'ACN, se li atribueix un delicte d'omissió del deure de socors i està a l'espera de passar a disposició judicial. 

La jove es va presentar al tanatori cap a les 13.40 hores demanant que incineressin el cadàver de l'infant, al qual hauria donat a llum al seu domicili uns dies abans. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats de la situació i la dona va ser traslladada a l'hospital Joan XXIII perquè li fessin un reconeixement mèdic. Un cop va ser donada d'alta, els agents se la van endur a comissaria.

Fonts policials han explicat que estan pendents del resultat de l'autòpsia al nadó per si s'ha de canviar la tipificació del delicte.

