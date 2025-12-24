Successos
Detinguda una dona que va portar el seu nadó mort a incinerar al tanatori de Tarragona
La jove està a l'espera de passar a disposició judicial i se li atribueix un delicte d'omissió del deure de socors
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts una dona de 24 anys que va portar el seu nadó mort a incinerar al tanatori de Tarragona. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts policials a l'ACN, se li atribueix un delicte d'omissió del deure de socors i està a l'espera de passar a disposició judicial.
La jove es va presentar al tanatori cap a les 13.40 hores demanant que incineressin el cadàver de l'infant, al qual hauria donat a llum al seu domicili uns dies abans. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats de la situació i la dona va ser traslladada a l'hospital Joan XXIII perquè li fessin un reconeixement mèdic. Un cop va ser donada d'alta, els agents se la van endur a comissaria.
Fonts policials han explicat que estan pendents del resultat de l'autòpsia al nadó per si s'ha de canviar la tipificació del delicte.