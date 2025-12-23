POLÍTICA
Viñuales haurà d’explicar la retirada de l’Ajuntament com acusació al cas Inipro
La justícia ha estimat el recurs de reposició que va presentar ERC
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, haurà de declarar per explicar els motius de la retirada de l’Ajuntament com a acusació al cas Inipro. L’acció es va dur a terme a principis de mandat i el grup municipal d’ERC va portar-ho al Tribunal Contenciós. Ara, s’ha estimat el recurs de reposició que els republicans van presentar davant la interlocutòria que rebutjava la declaració de l’alcalde Viñuales perquè donés explicacions. «Va ser una decisió unilateral de l’alcalde adoptada sense procediment, sense informe jurídic previ i sense que a l’expedient administratiu hi consti cap altra informació o tràmit que justifiqui els motius de l’alcalde per adoptar aquesta decisió», va exposar ahir Maria Roig, portaveu del grup.
Des d’ERC defensen que la decisió hauria d’haver passat pel Consell Plenari i que es va concorre un supòsit de desviació de poder. «Viñuales va adoptar aquesta decisió per un interès partidista o particular i no per interès públic», va afegir la portaveu. El batlle tarragoní declararà per escrit. Des de l’Ajuntament no s’ha volgut fer cap comentari al respecte d’aquesta notícia. La magistrada ha donat deu dies als republicans perquè enviïn un qüestionari, que serà estudiat per la jutgessa, que serà qui finalment decidirà quines preguntes són «pertinents».
«L'alcalde va adoptar aquesta decisió per un interès partidista»
Els republicans van obrir una altra via pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on van demanar suspendre cautelarment el decret de Viñuales. El tribunal ho va rebutjar.