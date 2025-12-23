SOCIETAT
Tres mil aspirants es presenten al 'macroexamen' teòric del carnet de conduir a Tarragona
Es tracta d'una mesura extraordinària per a descongestionar les llargues llistes d'espera
Unes 3.000 persones van fer ahir la prova teòrica del carnet de conduir al Complex Educatiu de Tarragona. Es tracta d’una macroconvocatòria extraordinària organitzada amb l’objectiu de reduir els llargs temps d’espera, que actualment són de fins a tres mesos. La jornada es va desenvolupar al llarg de tot el dia, en deu torns d’uns 300 aspirants, que es van examinar al menjador de l’antiga universitat laboral.
Molts alumnes es van desplaçar fins a Tarragona des d’altres municipis, com és el cas de la Irene Mestre, veïna de Riudoms. «He estudiat molt, però els nervis sempre hi són perquè no saps què et trobaràs», explicava minuts abans d’entrar a l’examen. «M’havien avisat que hi hauria més gent de l’habitual, però no imaginava tanta», admetia. La jove de 18 anys es prepara des de l’agost, però no va poder-se presentar a la convocatòria d’octubre, ja que coincidia amb exàmens universitaris. «Vaig haver d’esperar dos mesos més per tornar a tenir una altra oportunitat», lamentava. «Necessito el carnet; estic estudiant a Vic i no vull haver de dependre del tren», afegia.
La Lucía Martínez, de Tarragona, també provava sort per primera vegada. «M’ha xocat una mica, veure tanta gent, però he estat bastant tranquil·la. Crec que el fred m’ha fet oblidar els nervis», deia rient. L’acompanyava la Judit Perelló, de Miami Platja, que s’enfrontava a la prova per segon cop. «Potser estava una mica més nerviosa que l’altra vegada, perquè hi ha moltes més persones i la gent parla, comenta les respostes... però surto amb bones sensacions», assegurava. Ambdues han esperat uns tres mesos per examinar-se. «I veurem quant temps passarà fins que puguem fer el pràctic. Però bé, és el que toca. Som molts el que volem el carnet, sobretot els que vivim en pobles o estudiem fora», deia. «Home, a mi em fastiguejaria bastant que em caduqués el teòric i haver de repetir tot el procés, la veritat», confessava la seva companya.
Entre els assistents també hi havia responsables i professors de diverses autoescoles que acompanyaven els aspirants. És el cas de la María José Mayol, de l’autoescola Baix Camp, que explicava que, tot i tenir una trentena d’alumnes preparats, «només n’hem pogut portar setze». Mayol advertia que el col·lapse es pot traslladar al pràctic. «Es crearà un altre embut perquè les places ja són molt limitades», afirmava.