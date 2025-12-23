Nadal
El Parc de Nadal de Tarragona, preparat per obrir portes
Les activitats adreçades a infants de fins a 12 anys
El Parc de Nadal de Tarragona, al recinte del Palau Firal i de Congressos, obrirà les seves portes des del proper dissabte 27 de desembre i estarà obert fins al 4 de gener. L'Ajuntament ha presentat un any més el parc infantil més màgic i divertit de l’any; mantenint la continuïtat i reforçant la seva identitat com un espai únic de trobada, creativitat i experiència col·lectiva.
Aquest recinte i la seva activitat està adreçat principalment a infants de fins a 12 anys i estarà obert d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores (amb excepció del dia 31 que només obrirà al matí i el dia 1 de gener que només obrirà per la tarda). El preu de les entrades és de 4 euros amb preus reduïts de 3 euros per a famílies nombroses i monoparentals.
Enguany la companyia Passabarret repeteix en l'organització. Per aquest motiu, s'ha reforçat la il·luminació, creant continuïtat entre dins i fora del recinte, fent que el visitant visqui l’experiència com un recorregut únic, sense salts d’ambient ni d’intensitat.
Segons la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, «l’objectiu principal és consolidar un model de Parc de Nadal modern, atractiu i amb identitat pròpia» i ha afegit «que mantingui la seva essència artística i lúdica però ampliï la seva oferta amb criteri i sensibilitat».
Per la seva banda, el responsable de la companyia Passabarret i del muntatge del Parc, David Sancho, ha manifestat la il·lusió d’encarregar-se un any més del Parc «ja que ens l’estimem i el volem fer únic, amb propostes molt potents com la Fira de les Il·lusions, que és ben bé una instal·lació artística o els inflables d’exterior, pensats per als nens i nenes més grans».
Activitats
Aquest any s’incorporen més espais dedicats a les manualitats i a la creativitat artística, atenent la demanda observada en l’edició anterior i també hi haurà propostes específiques per a cada franja: activitats de descoberta i joc simbòlic per als més petits (0 a 5 anys), això com espais especialment pensats per als infants de 9 a 12 anys, que sovint queden fora del focus i que enguany tindran propostes potents, participatives i plenes d’acció.
El nombre d’activitats es manté reduït, unes dotze, prioritzant la qualitat i la coherència general del Parc. Cada proposta està dissenyada per aportar una experiència significativa; moltes d’elles, per si soles, justifiquen plenament el valor de l’entrada.
Els espectacles també son el gran tret distintiu del Parc de Nadal. Catorze propostes molt ben escollides, amb una programació de quilòmetre zero i la igualtat de gènere i la diversitat de mirades com a punts forts. La graella presenta diferents ritmes i intensitats: els matins oferiran espectacles de petit format, més íntims i tranquils, ideals per a famílies amb infants petits; mentre que les tardes donaran pas a propostes més potents i dinàmiques, que ompliran el recinte d’energia, música i humor. Com a novetat, s’incorporen espectacles itinerants que circularan pels espais interiors i exteriors, creant moments inesperats i reforçant la interacció directa amb el públic.
Així mateix i donant la benvinguda al 2026, el parc comptarà amb un espai dedicat al Tour de França 2026 on es podrà conèixer la prova ciclista i els punts d’interès cultural i patrimonial del recorregut de la segona etapa que sortirà des de Tarragona el pròxim 5 de juliol. Sota el nom d’El petit gran Tour, Tarragona Esports ofereix aquesta activitat en la qual tant infants com adults poden pujar a unes bicicletes estàtiques i fer el recorregut simulat de l’etapa tarragonina.