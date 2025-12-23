SUCCESSOS
Un nen de set anys ferit per la caiguda d'un fanal a la Granja
Els fets van passar dilluns la tarda i el menor va ser atès a l'hospital Joan XXIII
Un nen de set anys va resultar ferit ahir per la tarda al barri de la Granja de Tarragona després que li caigués un fanal a sobre. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, la base del fanal hauria cedit caient-li a sobre i provocant-li ferides al cap, l'espatlla i l'orella.
Els fets van passar cap a les 16.45 hores al carrer Gran Canaria del barri. Fins al lloc es va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana de Tarragona.
El menor va ser traslladat primer al centre d'atenció primària (CAP) de la Granja i, posteriorment, a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. El nen ja és a casa seva.
El menor anava amb la seva mare quan li va caure a sobre el fanal, la base del qual estava oxidada i degradada.
L'Ajuntament de Tarragona assegura a EFE que lamenta «profundament l'accident» i mostra el seu «suport a la família en aquests moments». A més, assenyala que «coordinadament» amb els seus serveis tècnics estudiarà quines han estat les causes «per evitar que es pugui repetir».