POLÍTICA
ERC critica que l'alcalde compri un nou cotxe oficial
«No pot ser que apujar la tarifa de la llar d’infants serveixi per això», diuen
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya critica que l’alcalde Rubén Viñuales hagi pres la decisió de comprar un nou cotxe oficial. «Veiem amb estupefacció com l’Ajuntament ha encarit 40 euros les tarifes de les llars d’infants i alhora es paga un cotxe de luxe. Una de dos: O puges els preus de les llars però mantens una política d’austeritat o et compres un BMW però no puges les tarifes», va exposar ahir Xavi Puig, conseller d’ERC.
Més enllà, els republicans van fer ahir balanç del 2025 en el pla polític a la ciutat. Per ERC, el batlle i l’equip de govern fa una «política d’aparador». «Està pensada per quedar bé de portes enfora, encara que sigui en detriment del progrés i benestar de les persones que hi viuen», va indicar Puig. Els independentistes van més enllà i exposen que «totes» les inversions que estan en marxa a la ciutat són «llegat republicà». «En allò que depèn del govern, només es pensa en els lobbies i els turistes», va reblar.
Pels republicans, l’acció política «més greu» pels interessos de Tarragona ha sigut la constitució de l’Associació de municipis per l’impuls de l’àrea metropolitana. «Serà la decisió més costosa a llarg termini. Tal com s’ha aprovat, desposseeix de tota la força que té la ciutat i que li pertoca. No pot ser que entrem a un club on decidirem com el municipi més petit i pagarem com el més gran», va sentenciar Puig.
Per últim, el conseller i alcaldable d'ERC es va referir a la recent sentència judicial a favor de l'Ajuntament sobre l'aparcament de Jaume I. «Vam plantar cara. No entenem com s'estava fent i ara la justícia ens ha donat la raó. És una gran notícia que forma part del llegat republicà», va concloure.