Tarragona
Ematsa culmina la renovació de la xarxa d'abastament d’aigua al carrer Tortosa
S’hi ha instal·lat un quilòmetre de canonada nova amb una inversió de 900.000€
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha finalitzat aquest mes de desembre les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Tortosa, a Torreforta. Els treballs, que van començar el passat 24 de febrer amb un pressupost de 900.000 euros, han permès substituir un quilòmetre de canonada, cosa que permetrà millorar significativament l'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua del barri.
Durant l'estiu, es va completar la renovació de la canonada de l'entorn de l'Escola Torreforta. Posteriorment, s'ha dut a terme l'actualització del darrer tram, entre els carrers de la Segarra i Ebre, actuació que posa punt final a la intervenció.
Els treballs s'han desenvolupat en dues fases per minimitzar les afectacions als residents i comerços de la zona, complint així amb l'objectiu de millora de les infraestructures amb el menor impacte possible en la ciutadania.
Nova inversió a Campclar
Des del mes d'octubre, la companyia d’aigües treballa en la instal·lació d’una nova canonada de transport d’abastament d’aigua que connectarà el Polígon PP9 amb el nou sector PP10 a Campclar. Les obres tenen un pressupost 950.000 € i la durada prevista és de sis mesos.