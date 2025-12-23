TRÀNSIT
La DGT vol regular la situació i reduir l’espera a un mes
El govern espanyol defensa l’actuació com una resposta «necessària i coordinada»
La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, va defensar la mesura extraordinària com una resposta «necessària i coordinada» davant l’augment de la demanda i les llargues llistes d’espera que s’han acumulat els darrers mesos a la demarcació. De moment, va descartar una repetició de la mesura, tot i que va assenyalar que «tot es pot mirar». «Esperem que no sigui necessari i tot funcioni bé a partir d’ara», va afirmar.
Per la seva banda, la cap de la Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona, Teresa Guelbenzu, va explicar que l’increment de sol·licituds d’examen teòric es va detectar a partir del mes de setembre, quan la demanda va començar a superar la capacitat ordinària tant a Tarragona com a Reus. «En les reunions habituals amb l’associació d’autoescoles vam constatar que la nostra capacitat era inferior a la demanda existent, especialment en el cas dels permisos professionals», va indicar.
Guelbenzu va remarcar que l’objectiu de la convocatòria extraordinària és reduir les llistes d’espera del teòric i situar-les en uns terminis «assumibles». Actualment, va explicar, l’espera mitjana és d’uns dos mesos, i la voluntat és aproximar-la a un mes. També va voler rebaixar la preocupació sobre l’examen pràctic, recordant que en els pròxims mesos es preveu la incorporació de nous examinadors, tot i que sense poder concretar-ne la xifra. Ara mateix, va detallar, la demarcació en té 10, quan el nombre òptim se situaria en 15.
La demarcació compta amb 10 examinadors, sent 15 el nombre òptim
Pel que fa a la llista d’espera per a examinar-se de la part pràctica, Guelbenzu va aclarir que «no és que es tracti de 7.000 persones preparades per fer la prova, sinó que són el nombre d’alumnes que tenen aprovada la part teòrica, i molts d’ells encara no han començat la formació». «Per l’altra banda les autoescoles tenen també un altre problema que és la manca de professors», va destacar.
Índex elevat de suspesos
La cap de la Prefectura també va alertar sobre el baix percentatge d’aprovats del teòric a la demarcació, situat en el 43%, per sota de la mitjana estatal, d’un 50%, i va defensar la importància de la formació presencial. «La formació és molt important, i no és només fer tests o mirar vídeos; cal estudiar i entendre la seguretat viària», va afirmar.