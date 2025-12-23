Policial
La denúncia d'una menor a Tarragona permet detenir a Santander un assetjador sexual
El detingut hauria contactat amb les víctimes mitjançant perfils falsos a les xarxes socials per obtenir imatges de caràcter sexual
Agents dels Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van iniciar una investigació que, en coordinació amb el Grup de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional de Santander va culminar dilluns amb la detenció a Santander d’un home de 26 anys com a presumpte autor dels delictes d’agressió sexual, corrupció de menors i pornografia de menors.
La investigació es va iniciar arran de la denúncia d’una menor a Tarragona, que va alertar que un home s’havia posat en contacte amb ella a través d’Instagram i li havia fet pressions i amenaces greus contra ella i el seu entorn familiar amb la finalitat d’obtenir fotografies i vídeos amb contingut sexual. Els agents van considerar que es tractava d’un cas d’assetjament sexual a menors en entorns digitals, conegut habitualment com a grooming.
A partir de les primeres gestions, els investigadors van tenir coneixement de l’existència d’una segona menor relacionada amb els fets. Aquesta segona víctima va manifestar que havia estat contactada des d’un altre perfil d’Instagram, també atribuït al mateix autor, i que hauria arribat a compartir una imatge íntima.
De la investigació es desprèn que el detingut creava perfils falsos a les xarxes socials utilitzant la imatge d’un altre noi per guanyar credibilitat davant les víctimes. Amb aquesta identitat fictícia, establia converses amb menors i, un cop aconseguia la seva confiança, els demanava imatges íntimes. Posteriorment, les sotmetia a coaccions i amenaces greus per obtenir més material sexual, amenaçant-les amb difondre les imatges si no accedien a les seves exigències. Fins i tot, les amenaçava amb fer mal als seus familiars.
Les indagacions van permetre identificar el presumpte autor com un home de 26 anys, amb domicili a Santander (Cantàbria). A aquesta persona li constava un antecedent policial per un delicte d’abús sexual per part de la Policia Nacional de la comissaria de Santander.
Un cop confirmada la seva identitat i residència, els Mossos d’Esquadra van establir contacte amb el Grup de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional a Santander per coordinar la detenció. Finalment, el 15 de desembre de 2025, agents de la Policia Nacional van arrestar l’home al seu domicili per delictes d’agressió sexual, corrupció de menors i pornografia infantil.
Durant l’entrada i perquisició al domicili, els agents de la Policia Nacional van intervenir material informàtic que, en una primera anàlisi, contenia una gran quantitat d’imatges que podrien procedir d’altres víctimes menors d’edat d’arreu de l’Estat.
A través del material intervingut, els investigadors de la Policia Nacional van poder identificar, localitzar i recollir denúncies de sis víctimes més residents a Cantàbria, de les quals quatre eren menors d’edat, que juntament amb les dues identificades pels Mossos d’Esquadra, ha permès acreditar un total de vuit víctimes.
La investigació continua oberta per determinar el veritable abast dels fets. A més, es va poder saber que l’investigat va concertar cites presencials a Cantàbria amb algunes de les víctimes, tant majors com menors, amb finalitats sexuals.
El detingut va passar a disposició dimecres passat davant del Jutjat d’instrucció número 2 de Santander.