Tarragona donarà la benvinguda al nou any des de la Plaça Corsini

La celebració de Cap d'Any inclourà propostes per a tots els públics al migdia i a la nit

La Plaça Corsini de Tarragona serà un any més l’epicentre festiu per cap d'any

Rubén Pizarro

La Plaça Corsini de Tarragona tornarà un any més l’epicentre festiu del darrer dia de l’any i acollirà la benvinguda al 2026. Una gran revetlla a mitjanit i el tradicional Cap d’Any infantil a les dotze del migdia serviran perquè petits i grans comencin el nou any en un ambient familiar i molt musical. Ambdues cites estan organitzades per l’Ajuntament de Tarragona amb el suport de Mercats de Tarragona i de les conselleries de Cultura i Festes, Comerç i Turisme de l’Ajuntament.

L’acte de presentació de la programació de Cap d’Any s’ha celebrat a la Plaça Corsini i ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; una de les presentadores de Cap d’Any, Sílvia Petit; i de representants de les comparses de Carnaval Urban Style i Sinhus.

Montse Adan ha destacat el caràcter tradicional i festiu del dia de Cap d’Any i ha recordat que «a Tarragona el 31 de desembre és una cita molt especial per a tothom ja que tan grans com petits tenim un espai on donar la benvinguda al 2026. Gràcies a la implicació de les diferents conselleries de l’Ajuntament i dels Mercats de Tarragona hem fet possible poder celebrar-lo d’una manera festiva i molt familiar. La Plaça Corsini serà una festa i convidem a tothom a dir hola al 2026 amb el nostre estimat carilló del Mercat Central».

Un Cap d’Any per a tots els públics

La programació de Cap d’Any començarà el dimecres 31 de desembre a les 11.00h del matí amb la celebració del tradicional Cap d’Any infantil. Un espectacle familiar de xanquers distribuirà 500 globus de colors als assistents a la Plaça Corsini i donarà pas a un dels moments més especials: la presentació de la Reina Carnestoltes XLIII i el Concubí XXX del Carnaval 2026. Ells dos seran els encarregats d'acompanyar les campanades infantils a ritme del Carilló a les 12 del migdia i a continuació, la banda Spotyflight posarà ritme a la Plaça amb la seva música en directe.

Pel que fa la revetlla de Cap d’Any de la nit, aquesta començarà a escalfar motors a Plaça Corsini a partir de les 22.30h. Sílvia Petit i Roberto Vara seran els encarregats de conduir l’acte i de donar la benvinguda al nou any al costat del Carilló del Mercat Central. La revetlla musical comptarà enguany amb la música en directe del grup Las Locas del Panda a partir de les 23.30h i del tarragoní DJ JL Deejay un cop entrada la matinada i fins les 03.00h, quan serà el torn de ballar amb els temes musicals més actuals del moment.

Cal destacar també d’una banda, que una de les novetats del Cap d’Any i del Cap d’Any infantil d'enguany és l’aposta per un major nombre d’efectes d’ambientació per convertir la Plaça Corsini en un espai encara més festiu i especial. De l’altra, indicar que els presentadors de Cap d’Any aniran vestits per dues botigues de la ciutat: Sastreria Pizarro i Vanessa Duque.

Per últim, la revetlla de Cap d’Any comptarà a partir de les 00.15h a Plaça Corsini amb el Punt Lila i Arc Iris, el qual vetlla per la prevenció i l'atenció envers les conductes sexistes.

