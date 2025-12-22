CAP D'ANY
Tarragona donarà la benvinguda al nou any des de la Plaça Corsini
La celebració de Cap d'Any inclourà propostes per a tots els públics al migdia i a la nit
La Plaça Corsini de Tarragona tornarà un any més l’epicentre festiu del darrer dia de l’any i acollirà la benvinguda al 2026. Una gran revetlla a mitjanit i el tradicional Cap d’Any infantil a les dotze del migdia serviran perquè petits i grans comencin el nou any en un ambient familiar i molt musical. Ambdues cites estan organitzades per l’Ajuntament de Tarragona amb el suport de Mercats de Tarragona i de les conselleries de Cultura i Festes, Comerç i Turisme de l’Ajuntament.
L’acte de presentació de la programació de Cap d’Any s’ha celebrat a la Plaça Corsini i ha comptat amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos; una de les presentadores de Cap d’Any, Sílvia Petit; i de representants de les comparses de Carnaval Urban Style i Sinhus.
Montse Adan ha destacat el caràcter tradicional i festiu del dia de Cap d’Any i ha recordat que «a Tarragona el 31 de desembre és una cita molt especial per a tothom ja que tan grans com petits tenim un espai on donar la benvinguda al 2026. Gràcies a la implicació de les diferents conselleries de l’Ajuntament i dels Mercats de Tarragona hem fet possible poder celebrar-lo d’una manera festiva i molt familiar. La Plaça Corsini serà una festa i convidem a tothom a dir hola al 2026 amb el nostre estimat carilló del Mercat Central».
Un Cap d’Any per a tots els públics
La programació de Cap d’Any començarà el dimecres 31 de desembre a les 11.00h del matí amb la celebració del tradicional Cap d’Any infantil. Un espectacle familiar de xanquers distribuirà 500 globus de colors als assistents a la Plaça Corsini i donarà pas a un dels moments més especials: la presentació de la Reina Carnestoltes XLIII i el Concubí XXX del Carnaval 2026. Ells dos seran els encarregats d'acompanyar les campanades infantils a ritme del Carilló a les 12 del migdia i a continuació, la banda Spotyflight posarà ritme a la Plaça amb la seva música en directe.
Pel que fa la revetlla de Cap d’Any de la nit, aquesta començarà a escalfar motors a Plaça Corsini a partir de les 22.30h. Sílvia Petit i Roberto Vara seran els encarregats de conduir l’acte i de donar la benvinguda al nou any al costat del Carilló del Mercat Central. La revetlla musical comptarà enguany amb la música en directe del grup Las Locas del Panda a partir de les 23.30h i del tarragoní DJ JL Deejay un cop entrada la matinada i fins les 03.00h, quan serà el torn de ballar amb els temes musicals més actuals del moment.
Cal destacar també d’una banda, que una de les novetats del Cap d’Any i del Cap d’Any infantil d'enguany és l’aposta per un major nombre d’efectes d’ambientació per convertir la Plaça Corsini en un espai encara més festiu i especial. De l’altra, indicar que els presentadors de Cap d’Any aniran vestits per dues botigues de la ciutat: Sastreria Pizarro i Vanessa Duque.
Per últim, la revetlla de Cap d’Any comptarà a partir de les 00.15h a Plaça Corsini amb el Punt Lila i Arc Iris, el qual vetlla per la prevenció i l'atenció envers les conductes sexistes.