SOCIETAT
Tarragona acull 3.000 candidats a la prova teòrica del carnet de conduir en una convocatòria extraordinària
La DGT va detectar al setembre un increment inesperat d’inscripcions, atribuït presumptament a una notícia falsa
Unes 3.000 persones s'han examinat avui de la teòrica del carnet de conduir al Complex Educatiu de Tarragona. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha hagut d'habilitar la data i un espai especialment gran per donar resposta a l'alta demanda i així rebaixar la cua que hi havia per fer la prova. Teresa Guelbenzu, cap de la prefectura de la DGT de Tarragona, ha explicat que entre setembre i octubre van detectar un increment sobtat d'aspirants i tenen la «sospita» que va ser arran d'una notícia falsa que va començar a circular per les xarxes socials on s'explicava «que a partir del 2026 l'examen teòric seria molt més difícil, cosa que no és certa». Des de les 8 del matí fins les 18 hores s'han fet deu torns per fer els tests.
Entre els candidats hi ha 150 aspirants a conductors de camió i 50 d'autobusos, per tal de «donar resposta a la manca de conductors professionals», ha dit Guelbenzu. Per la seva banda, la subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha valorat positivament «l'actuació ràpida» per fer la convocatòria extraordinària un cop es va detectar la necessitat.
Amb tot, més enllà d'aquesta acumulació de persones que es volien examinar de la teòrica, el problema que fa anys que arrosseguen les autoescoles és la manca de professors i d'examinadors de la part pràctica. Carles Oliver, president provincial de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona, ha celebrat que en les pròximes setmanes s'incorporaran tres examinadors més, fet que permetrà arreglar parcialment el problema. «Esperem que tot això es solucioni, tant amb professors que ja van sortint, com de funcionaris de la DGT» per fer els exàmens.
A la demarcació, l'embut que hi ha fa que una persona que avui aprovi l'examen teòric hagi d'esperar entre dos i tres mesos per començar a fer les pràctiques. A això cal afegir-hi un mes més per fer l'examen. Un temps sensiblement inferior al d'altres punts del país, on els temps d'espera poden superar els vuit mesos tan sols per iniciar les pràctiques.
Una de les aspirants a obtenir el carnet que s'ha examinat de la teòrica és Ariadna Tondo. «Vivint en un poble, tenir cotxe és bastant necessari», ha explicat. Es va apuntar a l'autoescola a principis d'estiu i va demanar poder fer l'examen «més o menys fa tres mesos». Aquest temps també l'ha hagut d'esperar Alba Escandell, que va rebre la citació fa pocs dies, si bé es va començar a preparar a principis de juliol. Totes dues, veïnes del Pla de Santa Maria (Alt Camp), creuen que encara hauran d'esperar un mes per començar les pràctiques, si superen la teòrica.