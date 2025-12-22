LOTERIAS
Sant Pere i Sant Pau rasca un cinquè premi, el 41.716
La bola ha estat cantada a les 13.25 hores i l'administració tarragonina ha venut una sèrie
L'Administració número 19 La Fortuna del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona ha rascat un cinquè premi del sorteig de Nadal, el 41.716. La bola l'han cantat durant la novena taula del sortegi cap a les 13.25 hores. Després d'una rifa, on el Gordo ha tornat a passar de llarg, Tarragona ha rascat un cinquè. La resta de premis gran també han donat l'esquena al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
L'administració agraciada, que es troba al Bloc Sant Andreu del barri tarragoní, ha venut una sèrie. Aquest premi està dotat amb 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim. El número també s'ha venut a Madrid, Arganda del Rey, Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Algete, Caravaca de la Cruz, Ourense i Toledo.