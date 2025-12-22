Economia
S’aproven definitivament els pressupostos per al 2026 sense rebre cap al·legació
No ha estat necessari que el ple torni a votar-los i ja s’ha enviat al BOPT
Els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Tarragona per al 2026 ja estan aprovats de forma definitiva. Aquest cop, no ha estat necessari un segon aval per part del ple, ja que el consistori no ha rebut cap al·legació contra els comptes presentats pel govern del PSC i que va comptar amb el suport de Junts per Catalunya, En Comú Podem i els tres consellers no adscrits, Javier Gómez, Jaime Duque i Elvira Vidal. En canvi, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Vox s’hi van oposar.
Amb quinze favorables, el passat 21 de novembre, es va aprovar inicialment el nou pressupost. Aquest ascendeix fins als 236 milions d’euros, un 1,5% més que l’any anterior. A més contempla un paquet d’inversions de 19,5 euros per a la transformació urbana i social de la ciutat. Algunes de les partides més elevades són els 1,5 milions d’euros per a l’adquisició d’habitatge social, els 1,5 milions per renovar la flota d’autobusos i millorar les cotxeres o els 1,5 milions per al Pla d’Asfaltat.
«Bona feina»
La consellera d’Hisenda, Serveis Centrals i TIC, Isabel Mascaró, ha valorat positivament l’aprovació definitiva dels comptes municipals per al 2026. La quarta tinenta d’alcalde ha destacat que no haver rebut cap al·legació «confirma la bona feina feta». Tanmateix, ha celebrat que «per tercer any consecutiu, tindrem pressupostos a 1 de gener». Entre altres, això permetrà executar les inversions des del primer dia.
Entre altres, està previst que l’any vinent es duguin a terme diverses actuacions incloses en el Pla Integral de la Part Baixa. En total, s’han reservat 2,4 milions d’euros per al col·lector de Torres Jordi, la millora de les càmeres de seguretat o els ajuts per a millorar l’eficiència energètica als edificis. El consistori vol complementar aquests diners amb la subvenció que espera rebre del Pla de Barris de la Generalitat.