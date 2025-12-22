POLÍTICA
El Partit Popular de Tarragona denuncia la manca de Mossos d’Esquadra a l’estació del Camp
Huguet recorda la proposta aprovada al Parlament per reforçar la seguretat
El Partit Popular de Tarragona ha denunciat l’absència dels Mossos d’Esquadra a l’estació d’alta velocitat del Camp, sobretot a les nits. El diputat Pere Lluís Huguet ha recordat que el Parlament va aprovar el passat mes de juliol una Proposta de Resolució dels populars on s’instava a incrementar la seguretat i la presència de la policia catalana a l’estació.
Huguet ha lamentat els darrers robatoris en els últims dies en cotxes aparcats entorn de l’estació sense cap mosso que vigili la zona. «Una setmana més veiem cotxes amb els vidres de les finestres trencades. Han tornat a robar. De fet, hi ha hagut una vintena de cotxes afectats. I tot això amb la nostra proposta que demanava més seguretat a l’estació i que va ser aprovada a les corts. Ni el president Illa ni la consellera Parlon no fan cas de les resolucions aprovades pel Parlament», ha indicat el diputat.
El PP continuarà instant al Parlament de Catalunya a reforçar la seguretat de l’estació del Camp de Tarragona. «Ho farem les vegades que faci falta perquè finalment hi hagi Mossos d’Esquadra a l’estació del Camp», ha conclòs Huguet.